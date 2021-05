CoronaCheck app wordt uitgebreid met coronapaspoort

Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij VWS, streeft ernaar dat de aangepaste CoronaCheck-app, zodat deze geschikt is om aan de ‘vakantievoorwaarden’ te voldoen, uiterlijk 1 juli door iedereen gebruikt kan worden. CoronaCheck is oorspronkelijk ontwikkeld om middels een QR-code aan te kunnen tonen dat de gebruiker van de app onlangs een negatieve PCR-test heeft ondergaan om toegang te krijgen tot een van de fieldlab test-events, zoals het Eurovisie Songfestival van afgelopen weekend.

Coronapaspoort in CoronaCheck QR-code

De voorwaarden die de 27 EU-landen overeengekomen zijn om vakantiereizen mogelijk te maken worden de komende periode als coronapaspoort geïntegreerd in de QR-code van de CoronaCheck-app. Wanneer iemand op vakantie gaat dan kan bij de grens, op een vliegveld of andere locaties waar dit gecontroleerd wordt, door het scannen van de QR-code in één oogopslag ‘gezien’ worden of de betreffende persoon al dan niet aan de corona reisvoorwaarden van de EU voldoet. Bij een groen vinkje mag je doorreizen, kleurt het vinkje rood, dan mag de toegang geweigerd worden.

Over de informatie die in de QR-code voor het coronapaspoort opgeslagen wordt is wel nog wat te doen. Nederland was, en is, niet blij dat daarin ook informatie opgenomen wordt over het type vaccin dat de persoon in kwestie ontvangen heeft, wanneer hij of zij gevaccineerd is hoeveel doses toegediend zijn. Daarnaast wordt in het coronapaspoort ook informatie opgeslagen of de betreffende persoon mag reizen omdat hij of zij ziek geweest is, gevaccineerd of negatief getest.

“Onze inzet bij het digitale certificaat is altijd geweest: een code die niet te herleiden valt naar de persoon. Maar met de EU-landen is nu wat anders afgesproken”, aldus een woordvoerder van VWS tegenover dagblad Trouw.

EU-brede samenwerking

Oorspronkelijk was de insteek van de EU dat deelname aan het coronapaspoort, of Digitaal Groen Certificaat (DGC) als bewijs voor een negatieve coronatest of vaccinatie om te beschermen tegen het coronavirus, per land op vrijwillige basis zou gebeuren. Met de ‘harde afspraken’ die nu gemaakt zijn, hebben de EU-landen besloten gezamenlijk op te trekken en alle neuzen dezelfde kant op te richten.

De bezwaren die Nederland had, en heeft, met betrekking tot de opslag van medische gegevens die mogelijk overbodig zijn, zijn tijdens de onderhandelingen over het gezamenlijke corona reisbeleid ‘gesneuveld’. Met de implementatie van de COVID-19-paspoorten wil de Commissie het vrije verkeer binnen de EU herstellen – een grondrecht van Europese burgers dat sinds maart 2020 ernstig werd beperkt.