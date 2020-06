Coronacrisis biedt nieuwe NFU voorzitter genoeg uitdagingen

Prof. Dr. Margriet Schneider volgt Willy Spaan op die binnenkort de pensioengerecht leeftijd bereikt. Spaan trad 1 december 2018 aan als voorzitter van de NFU. Schneider was sinds 31 januari van dit jaar de vicevoorzitter. Die functie zal worden bekleed door prof. dr. Chris Polman, lid van de Raad van Bestuur Amsterdam UMC, voorzitter/vicevoorzitter en decaan bij de VU.

Samenwerken voor goede zorg

De belangrijkste onderwerpen waar de Nederlandse UMC’s in de komende periode het leeuwendeel van hun aandacht aan zullen besteden zijn:

toekomstbestendige zorg

umc’s als wetenschappelijk kennisinstituut

multidisciplinaire samenwerking in zorgnetwerken op het gebied van preventie

Schneider stelt dat het belang van samenwerking om goede zorg te kunnen leveren door de coronacrisis extra zichtbaar gemaakt is. “Door binnen regionale netwerken intensief samen te werken en in hoog tempo innovaties door te voeren en (inter)nationaal onderzoek in te zetten, zijn we in staat geweest zorg te bieden aan ieder die het nodig had. Om een antwoord te hebben op maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, en de afstand tot zorg klein te houden voor patiënten, is sneller innoveren van groot belang”, zo licht ze toe.

Geleerd van de coronacrisis

Volgens Schneider heeft de afgelopen periode, tijdens de coronacrisis, ons geleerd dat de zorg deze uitdagingen wel degelijk het hoofd kan bieden. Daarnaast is ook de voortdurende inzet van artsen en verpleegkundigen bijzonder goed aan het daglicht gekomen.

“Een structureel betere waardering voor onze verpleegkundigen is nodig. Daar maken we vanuit het NFU met onze partners werk van. De resultaten en nieuwe technologie uit ons onderzoek willen we eerder toepasbaar laten zijn voor de samenleving. En met ons onderwijs leiden we de artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van de toekomst op, die zich bezig houden met de kwaliteit van leven en gericht zijn op het voorkomen van ziekten en het bevorderen van een gezonde levensstijl”, aldus Schneider.

Voordat Schneider bij de NFU aantrad was ze sinds 1 november 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Daar maakte zij zich samen met Mirjam van Velthuizen, onder andere hard voor een zorgstelsel waarin de solidariteit gewaarborgd blijft en voor iedere patiënt een care continuüm op maat beschikbaar komt. Daarover spraken beiden enkele maanden geleden nog uitgebreid in een coverstory van ICT&health.