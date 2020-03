Coronacrisis gemiste kans voor robots

Om nog maar te zwijgen van de gezelschapsrol die (sociale) robots kunnen vervullen voor mensen in quarantaine of isolatie. De onderzoekers zien echter dat ze nog veel te weinig ingezet worden tijdens deze crisis en spreken daarom van een gemiste kans. De waardevolle rol die robots ten tijde van dit soort crises kunnen vervullen werd in 2015 – bij de uitbraak van ebola – al onderzocht en benoemd. Helaas, zo stellen de onderzoekers, wordt er nog geen geld vrijgemaakt voor het ontwikkelen van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

De afgelopen weken zijn overigens wel een aantal initiatieven de revue gepasseerd waarbij robots ingezet werden om bepaalde zorgtaken over te nemen. Daarbij zaten ook een aantal ‘gekunstelde’ robot projecten waarbij bestaande robots met een thermometer uitgerust werden. Of een desinfectierobot die door mensenhanden bediend moest worden. Echt grootschalige, intelligente projecten zijn inderdaad schaars. In tegenstelling tot de vlucht die e-health tijdens deze crisis neemt.

Meer onderzoek naar rol robots

De onderzoekers pleiten nu in een whitepaper voor meer onderzoek naar en ontwikkeling van robots die tijdens pandemieën kunnen worden ingezet om virussen te bestrijden. “Anders zal de geschiedenis zich herhalen en zijn robots niet klaar om ons tijdens het volgende incident te assisteren”, zo stellen de wetenschappers. Techneuten moeten met medische experts gaan overleggen, bijvoorbeeld epidemiologen, over de rol van robotica tijdens een pandemie en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Als die ontwikkeling op gang komt dan moet ook gekeken worden naar de rol van Kunstmatige Intelligentie (AI) bij het bepalen en ontwikkelen van vaardigheden voor robots. AI wordt momenteel al ingezet door Nederlandse ziekenhuizen om te achterhalen welke behandeling en welke zorgcapaciteit nodig is. Middels machine learning wordt IC-data gebundeld en geanalyseerd.

De coronacrisis moet de robotica wakker schudden, zo stellen de wetenschappers. Zodat deze kans bij de volgende pandemie of epidemie niet weer gemist wordt.