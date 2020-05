Coronacrisis leidt tot versnelde digitalisering zorg

De versnelde digitalisering van de zorg is op alle niveaus merkbaar. Netwerkleverancier Cisco en IT-partner Conscia hebben naar eigen zeggen de afgelopen weken de nodige aanvragen van ziekenhuizen gekregen om zo snel mogelijk draadloze apparatuur te leveren voor nieuwe IC-capaciteit. IT speelt verder een sleutelrol in het ondersteunen van thuiswerken door ziekenhuismedewerkers en om communicatie en informatie-uitwisseling tussen (IC-)artsen, ziekenhuizen, huisartsen, onderzoekers, patiënten en familie mogelijk te maken.

Beveiligde videoverbindingen

Een andere hulpvraag van ziekenhuizen zoals het Bernhoven (Noord-Brabant), was het faciliteren van beveiligde videoverbindingen (zoals tussen patiënten en hun familieleden thuis) omdat coronapatiënten nauwelijks of geen bezoek krijgen. Persoonlijke telefoons of tablets hiervoor zijn niet veilig of schaalbaar, terwijl dat wel noodzakelijk is. Conscia heeft daar een aantal mogelijke oplossingen voor bedacht en bekijkt nu de beste optie.

Volgens Cisco en Conscia is er verder een enorme toename van VPN-verbindingen die geregeld en goed geconfigureerd moeten worden voor veilig thuiswerken. Zo moesten bij het Utrechtse UMC ruim 6.000 medewerkers (de helft van het totaal) opeens vanuit huis kunnen werken met een video-tool. Het UMCU heeft het aantal IC-bedden verdriedubbeld en heeft een speciale geïsoleerde ruimte ingericht voor patiënten met (mogelijk) corona. Hiervoor hebben Conscia en Cisco actief netwerk-ondersteuning geleverd.

Digitale gezondheidsassistent ontlast poli

Een aantal Nederlandse en Belgische ziekenhuizen gaat de komende tijd aan de slag met de digitale gezondheidsassistent van Caro Health. Dit moet de druk op poliklinieken verlichten. Poli’s willen patiënten met het coronavirus zoveel mogelijk thuis houden om verspreiding te voorkomen. Daarnaast moet de reguliere zorg voor honderdduizenden patiënten weer op gang komen. Het Nederlandse Caro Health levert nu een app om coronapatiënten vanuit huis te begeleiden. Inmiddels werken onder andere Amsterdam UMC, Annatommie mc, AZ West en AZ Jan Portaels met de digitale assistent van Caro Health.

Patiënten die worden gediagnosticeerd met het coronavirus en geïdentificeerd als kandidaat voor thuisherstel, kunnen door de medische staf van hun ziekenhuis op afstand begeleid worden via de Caro Health app. Ziekenhuizen krijgen gecentraliseerde, real-time inzichten over hoe patiënten herstellen van het coronavirus. Hierdoor kan de druk op poliklinieken worden verlicht en ontstaat er meer ruimte om uitgestelde zorg op te pakken. Toezichthouder NZa heeft hierin een regierol.

Meer tijd voor reguliere zorg

Volgens Thomas Goijarts, oprichter en CEO Caro Health, moet zorgpersoneel nu nog veel kostbare tijd besteden aan het uitleggen van behandelprotocollen en herhaaldelijk beantwoorden van dezelfde vragen over het coronavirus. Door deze zorg te digitaliseren kunnen patiënten thuis in quarantaine nog steeds gecontroleerd en geïnformeerd worden. “Hierdoor hebben artsen en verpleging weer meer tijd voor reguliere zorg en de behandeling van coronapatiënten op de IC.”

De app van Caro geeft een patiënt informatie over het thuisherstel. De informatie is opgeknipt in delen die worden verzonden wanneer ze relevant zijn. Begeleiding is geautomatiseerd, maar persoonlijk. Zo controleert Caro dagelijks hoe het met de patiënt gaat. Een chatbot vraagt hen om temperatuur te meten en geeft advies. Door het zelflerende algoritme van de app is Caro volgens de ontwikkelaar beter in staat om patronen te herkennen en persoonlijk advies te geven. Symptomen worden geregistreerd en bij reden tot zorg verwijst Caro naar de relevante zorgverlener.

Realtime inzicht

Ziekenhuizen monitoren de patiënten op afstand. De door de patiënt ingevulde gegevens worden automatisch naar de zorgverlener verstuurd en weergegeven in een overzichtelijk dashboard. Hierdoor hebben zorgverleners gecentraliseerd en real-time inzicht in hoe patiënten herstellen van het coronavirus. De patiënt kan ook direct via de app vragen stellen aan de zorgverlener.

Zorgverleners kunnen hierdoor op een asynchrone manier communiceren met patiënten, en bijvoorbeeld reacties op dezelfde vragen bundelen en tegelijk versturen wat veel efficiënter zou zijn dan telefonisch contact. Bovendien hebben zorgprofessionals altijd toegang tot de app. Dus ook zorgverleners die vanuit huis moeten werken, kunnen coronapatiënten begeleiden met hun herstel.

Treant: combi eigen en landelijke data

Met drie ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg (Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal), is het ook voor Treant Zorggroep belangrijk om real-time inzicht te hebben op de effecten van het coronavirus, zodat zij daar tijdig op kunnen reageren. Met behulp van analytics-specialist SAS heeft Treant een dashboard gemaakt dat eigen data en landelijke data combineert in één overzicht.

Het doel is om zorgverleners in één oogopslag te tonen hoe het met de capaciteit gesteld is. Aan hoeveel coronapatiënten verlenen zij momenteel zorg? Hoeveel mensen die op corona getest zijn, wachten op hun uitslag? Welk aantal coronapatiënten liggen momenteel op de IC? Hoeveel IC-bedden zijn er nog beschikbaar? Hoe staat het met de personeelsbezetting? Hebben ze genoeg medicatie in huis? Wat is de voorraad aan mondmaskers, jassen en andere beschermingsmiddelen? Allemaal vragen waar het dashboard een antwoord op moet geven.

Ook combineert Treant de eigen data met de landelijke data van het RIVM en de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Zo kunnen zij hun eigen cijfers vergelijken met de ziekenhuizen in de gemeentes om hen heen en elders in Nederlands. Het dashboard zorgt zo volgens Treant voor dat de zorgaanbieder ‘in control’ is en kan anticiperen op veranderende omstandigheden.

De zorggroep voerde onlangs ook versneld een digitaal meekijkconsult in om in te spelen op de coronacrisis.