Coronacrisis stuwt gebruik Mindfulness coach app

De VGZ Mindfulness coach app is gratis te downloaden in de app-stores van Google en Apple. “We zien sinds corona extra interesse in de app en een fikse toename in het aantal downloads”, vertelt Tessa Kreunen, product-owner bij VGZ en verantwoordelijk voor de app.

Mindfulness en ontspanning

Met behulp van vijf verschillende programma’s die elk twee weken duren kunnen gebruikers van de app oefenen met mindfulness en leren ze ontspanning rustig op te bouwen. In elk programma wordt dagelijks een oefening klaargezet. Gebruikers kunnen die uitvoeren wanneer het hen uitkomt.

Er zijn ook verschillende oefeningen beschikbaar die speciaal bedoeld zijn voor ouders met kinderen die door het gebrek aan contacten, thuiswerken en thuisonderwijs ook flinke meer stress ervaart. Daardoor groeit ook voor deze doelgroep de behoefte aan geestelijke ontspanning en afleiding.

“We zien dat mensen echt behoefte hebben aan meer ontspanning. De app biedt ze een virtuele mindfulness-coach die ze een beetje helpt en rust geeft in deze roerige tijden”, aldus Kreunen. Mensen die de Mindfulness Coach gebruiken reageren overwegend positief. De app is ‘eenvoudig, helend en motiverend’ en ‘een 24/7 hulp in een donkere periode’, zo schrijven twee gebruikers in een review.

‘Positivi-tijd’ campagne

VGZ is deze week gestart met de ‘Positivi-tijd’ campagne. Die moet bijdragen aan een positieve mindset en een lach op je gezicht. Over een periode van 21 dagen worden dagelijks tips en inspiratie voor een positieve blik of ontspanning, online workshops en de kleine geluksmomentjes gedeeld. Dat zogenoemde ‘positivo-tijdje’ verschijnt elke dag om 15u00 op deze website. Iedereen kan daar gebruik van maken, ook wanneer je niet bij VGZ verzekerd bent.

De VGZ Mindfulness coach app stamt uit 2014 met als doel de geestelijke gezondheid en ontspanning te stimuleren. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van mindfulness training via een app. Daarbij werd het positieve effect van de VGZ Mindfulness coach app aangetoond. Gebruikers van de app ervaren minder stress, hebben meer energie en zijn meer zelfbewust en ontspannen. In 2019 ontving het Radboudumc een KWF-subsidie om onderzoek te doen naar het effect van online mindfulness therapie voor patiënten met kanker en psychische klachten.