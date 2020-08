CoronaMelder app nu beschikbaar in heel Nederland

De app-winkels van Google en Apple voorzien niet in een optie op een app alleen regionaal beschikbaar te stellen. Daarom kan vanaf vandaag iedereen in Nederland de CoronaMelder-app installeren. Het registreren van contacten functioneert wel al in heel Nederland. Echter, meldingen over het risico op een coronabesmetting op basis van contact met een besmette persoon worden – buiten de testregio’s – pas vanaf 1 september verstuurd.

Waarschuwingen na contact

De CoronaMelder-app werkt als volgt. Wanneer twee personen die de app op hun smartphone geïnstalleerd hebben gedurende minimaal 10 minuten dicht bij elkaar in de buurt zijn – op minder dan anderhalve meter – dan worden de apps als het ware aan elkaar gekoppeld. Of, met andere woorden, de apps onthouden welke smartphones dicht bij elkaar in de buurt waren. Dat gebeurt geanonimiseerd zodat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft.

Wanneer binnen 14 dagen na het contact een van beide personen positief test op het coronavirus dan kan deze persoon via de app, anoniem, een melding laten sturen naar alle ‘gekoppelde’ smartphones. Die kunnen vervolgens besluiten zichzelf ook te laten testen op het virus.

Effectiviteit CoronaMelder

Hoe effectief de CoronaMelder wordt, hangt uiteraard voor een groot deel af van het aantal personen dat bereid is de app te installeren en gebruiken. Alleen installeren is niet voldoende. Personen die besmet raken met het coronavirus moeten vervolgens ook besluiten die informatie, via de GGD, anoniem te delen. Anonimiteit is een groot goed binnen de app. Zowel de locatie als de identiteit van de gebruiker worden te allen tijde gewaarborgd.

In een interview met het AD zegt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid van het ministerie van VWS en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de app dat hij niet verwacht dat de app de veelbesproken tweede ‘coronagolf’ kan voorkomen. “Maar als je vroeger, sneller, meer mensen waarschuwt dat ze in contact zijn geweest met iemand met corona, kan dat helpen om de infectieketens te beperken. Alle onderzoeken naar het nut van corona-apps zijn gebaseerd op simulatiemodellen. Ook in de landen om ons heen hebben ze nog maar heel weinig praktijkervaring. In Duitsland zijn via de corona-app in de eerste twee maanden ongeveer 300 geïnfecteerde mensen opgespoord”, aldus Roozendaal.