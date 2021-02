CoronaMelder bevat nieuwe RIVM-richtlijnen, pauzefunctie

De nieuwe RIVM-richtlijn in de CoronaMelder-app is een reactie op de komst van besmettelijkere varianten van het coronavirus vanuit onder meer Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Het doel is besmette personen nog sneller op te sporen. Het RIVM stelde onlangs dat al twee derde van de nieuwe besmettingen worden veroorzaakt door de B.117-variant en vreest dat op korte termijn het aantal besmettingen weer toeneemt.

Direct testen mogelijk

Een gebruiker van CoronaMelder kan zich sinds 3 februari direct laten testen als hij/zij een melding krijgt in de buurt te zijn geweest van iemand met het coronavirus. Vijf dagen wachten tot na het laatste contact met de betreffende persoon, zoals tot nu toe het geval was, is dus niet langer nodig.

Als deze eerste test negatief is en dus (nog) geen besmetting is vastgesteld, volgt een tweede test op of na de vijfde dag na het laatste contact. Krijgt de gebruiker de melding van CoronaMelder op of na de vijfde dag na het laatste contact? Dan kan hij/zij zich ook direct laten testen en is dus geen extra test nodig.

De nieuwe richtlijn is per direct opgenomen in CoronaMelder, een update is niet nodig. In de melding dat de gebruiker in de buurt is geweest van iemand met het coronavirus, krijgt de gebruiker concrete aanwijzingen wat te doen.

Pauzefunctie in CoronaMelder

In de nieuwste versie van CoronaMelder is het nu ook mogelijk de app te pauzeren. Deze pauzefunctie is een van de meest aangevraagde toevoegingen aan de app en vooral geschikt voor gebruikers die hun telefoon regelmatig (moeten) achterlaten in de buurt van andere telefoons. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholieren die telefoons moeten inleveren bij aanvang van de les of werknemers die hun telefoon achterlaten in een kluisje.

Door de pauzefunctie te activeren, houdt de app niet meer bij of de gebruiker zich in de buurt bevindt van andere gebruikers van CoronaMelder. De gebruiker kan het pauzeren van de app op elk gewenst moment ongedaan maken.

Verder kan een gebruiker aangeven hoelang de pauze moet duren, met een maximum van 12 uur. Als de ingestelde pauzetijd is verlopen, krijgt de gebruiker een melding dat hij of zij CoronaMelder weer moet activeren. Het stoppen van de pauze gebeurt dus niet automatisch, maar handmatig. De melding herhaalt zich elke 60 minuten totdat CoronaMelder weer is gestart.

De pauzefunctie is beschikbaar in de nieuwste versies van de apps voor Android en iOS en is te vinden in de instellingen van CoronaMelder. Gebruikers die nog niet een van de nieuwste versies van de app (1.2.0 en hoger) hebben, kunnen deze downloaden in de Play Store (Android) of App Store (iOS).

Aantal gebruikers app

Halverwege januari hadden ruim 4,4 miljoen (4.439.718) Nederlanders de CoronaMelder-app gedownload. Het huidige aantal is nog niet bekend. Dat stelde minister Hugo de Jonge destijds in een ‘corona’-Kamerbrief. CoronaMelder bleek volgens onderzoek sneller meer mensen met corona op te sporen, aanvullend op het reguliere bron- en contactonderzoek (BCO). Daarnaast waren er geen grote onvoorziene maatschappelijke effecten opgetreden na de introductie van de app op 10 oktober.