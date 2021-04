‘CoronaMelder van meerwaarde bij opengaan samenleving’

VWS heeft onderzoekers gevraagd om doorlopend onderzoek te doen naar CoronaMelder. Daaruit kwamen in maart en februari ook al zaken zoals de meerwaarde van de app naar voren. Zo raken GGD-medewerkers steeds beter geïnformeerd over nut en inzet van de app. Ook blijkt CoronaMelder effectief te zijn in het opsporen van mensen met een coronabesmetting die anders onder de radar gebleven waren. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat jongeren steeds meer gebruik van de app maken.

Meerwaarde bij openen samenleving

De Universiteit Twente en de Open Universiteit hebben van november 2020 tot en met januari 2021 ook onderzoek gedaan naar de ervaringen met de app. Daaruit blijkt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het virus.

“Een aantal voorstellen voor verbetering uit het onderzoek is doorgevoerd”, aldus prof. dr. Lisette van Gemert die het onderzoek leidde. “Daarnaast gaat de samenleving stapsgewijs van het slot. Juist hierdoor is de meerwaarde van CoronaMelder groter dan ooit. Bovendien benutten we de app nu nog beter.”

De onderzoekers presenteerden diverse voorstellen voor verbetering die al doorgevoerd zijn of nog gerealiseerd worden. Zo is informatie over CoronaMelder op een betere manier verwerkt in de instructies voor GGD-medewerkers die bron- en contactonderzoek uitvoeren. Ook kunnen gebruikers voortaan zien of de app actief is omdat in de app zichtbaar is op welk moment de laatste controle op contact met besmette personen plaatsgevonden heeft.

Communicatie specifieke doelgroepen

Bovendien richt VWS, op aanraden van de onderzoekers, haar communicatie de komende weken op specifieke doelgroepen. Een voorbeeld zijn jongeren (13-17 en 18-24 jaar), waaronder volgens het RIVM het aantal besmettingen weer lijkt toe te nemen. Door de doorgevoerde verbeteringen worden de mogelijkheden van CoronaMelder beter benut.

Deze week bestaat de CoronaMelder een half jaar, laat VWS weten. In deze zes maanden werd de CoronaMelder 4.761.014 keer gedownload. het merendeel hiervan heeft in de eerste vijf weken na de introductie op 10 oktober de app gedownload (ruim 3,9 miljoen). Gebruikers van de app gaven 147.789 keer hun positieve test door en waarschuwden zo andere gebruikers over een mogelijke besmetting. Naar aanleiding van een melding van CoronaMelder werd bij 12.045 gebruikers een positieve test afgenomen.

CoronaCheck toont vaccinatiebewijs

De in maart van dit jaar ingevoerde CoronaCheck-app zal vanaf juni tonen of mensen gevaccineerd zijn. Zij kunnen dan toegang tot een activiteit of locatie krijgen. De vaccinstatus in de CoronaCheck-app kan getoond worden als bewijs. De app wordt sinds maart ingezet bij experimentele openingen van locaties zoals cafés en evenementen zoals een cabaretvoorstelling of congres.

Momenteel krijgen mensen alleen toegang tot (fieldlab-)locaties en evenementen met een bewijs van een negatieve test. Mensen die een coronavaccin hebben ontvangen, kunnen die gegevens ook vrijwillig delen in een database. Wie toestemming geeft, kan CoronaCheck daarna gebruiken om het vaccinatiebewijs te tonen, aldus minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer over sneltesten bij evenementen.