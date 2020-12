CoronaMelder werkt samen met EU-corona apps

Al ruim vier miljoen Nederlanders hebben CoronaMelder gedownload, zo meldt VWS. De app informeert mensen of ze mogelijk besmet zijn met corona. Zo kunnen zij verdere besmettingen voorkomen. Halverwege november was de app door bijna vier miljoen Nederlanders gedownload, wat aan lijkt te geven dat de groei in aantal gebruikers afvlakt.

CoronaMelder werkt met andere apps

CoronaMelder werkt nu samen met de corona-apps uit Duitsland, Denemarken, Ierland, Italië, Kroatië, Letland en Spanje. Naar verwachting sluit België in de loop van december aan. Op een later moment zullen ook corona-apps uit andere EU-landen zich bij deze Europese samenwerking aansluiten.

Als iemand CoronaMelder gebruikt en langere tijd dicht bij iemand is die de corona-app van een ander EU-land gebruikt, dan wisselen de twee apps codes uit. Dit gebeurt op dezelfde manier als tussen twee gebruikers van CoronaMelder. Als één van de twee later positief getest wordt en dit meldt in de app uit zijn land, dan ontvangt de ander een waarschuwingsmelding in de app uit het andere land.

Ook voor de samenwerking van CoronaMelder met apps uit andere landen is de privacy een belangrijk punt, benadrukt VWS. Binnen de Europese samenwerking kunnen alleen corona-apps met elkaar communiceren die volgens dezelfde privacybeginselen als CoronaMelder zijn gemaakt. CoronaMelder wisselt alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de samenwerking. Net zoals bij CoronaMelder weten de corona-apps uit andere landen niet wie een gebruiker is of waar die zich bevindt.

Europese infrastructuur

Minister Hugo de Jonge van VWS refereerde in een Kamerbrief van half november al aan de Europese samenwerking om een digitale infrastructuur op te zetten, de zogeheten European Federated Gateway Server (federatieve gateway). Deze gateway moet grensoverschrijdende interoperabiliteit tussen notificatiesapps realiseren. Met deze infrastructuur hebben gebruikers alleen de app uit hun eigen land nodig om een notificatie te krijgen als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon met een app uit een ander deelnemend land.

De EU-landen met een app die werken op basis van het framework van Apple en Google zullen stapsgewijs aansluiten op de federatieve gateway. De eerste groep, Duitsland, Ierland en Italië, is al aangesloten, evenals Spanje, Letland, Kroatië en Denemarken. De Jonge stelt dat er in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 een wettelijke grondslag is gecreëerd voor de uitwisseling van gegevens via de federatieve gateway.

Privacy hoog in vaandel

Om te voldoen aan de gewenste hoge eisen op de gebieden van privacy en informatieveiligheid van gebruikers van de app moet ook een zorgvuldig proces doorlopen met alle benodigde technische checks en tests om een spoedige aansluiting mogelijk te maken. Dit proces zou nog een aantal weken in beslag nemen.

De Jonge wilde echter al in de eerstvolgende groep meegaan met aansluiting: op 30 november. ‘Gelet op het aantal besmettingen in Nederland en de rest van Europa lijkt het mij verstandig zo snel mogelijk aan te sluiten op de federatieve gateway’, zo schreef hij. ‘Het virus stopt immers niet bij de grens en door het gebruik van de federatieve gateway wordt het bereik van CoronaMelder groter waardoor ketens van besmettingen sneller en vaker kunnen worden verbroken. Dat is van belang in de grensregio’s.’