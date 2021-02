Coronapatiënten bij thuisherstel ondersteund met cBoards

Middels nauwe samenwerking tussen Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties kunnen coronapatiënten sinds eind vorig jaar na opname sneller naar huis. Zij kunnen daar met extra zuurstof en medicijnen onder begeleiding van hun huisarts verder aansterken. Sinds januari 2021 wordt binnen deze samenwerking cBoards ingezet: een digitaal platform voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners. Zo heeft iedereen dezelfde informatie, is communicatie laagdrempelig en houdt de patiënt eenvoudig overzicht.

De coronapatiënten ontvangen vóór het ontslag naar huis een saturatiemeter. In het ziekenhuis wordt hiermee alvast geoefend samen met de verpleegkundige. Sinds november konden dankzij deze samenwerking 50 patiënten vanuit OLVG sneller naar huis. In heel Amsterdam gaat het inmiddels om meer dan 140 patiënten.

Gemakkelijk gegevens uitwisselen

Groot voordeel van cBoards is dat de betrokken zorgpartijen gemakkelijk gegevens kunnen uitwisselen en zo de gezondheid van de patiënt nauw kunnen blijven volgen. Tegelijk heeft de patiënt er profijt van. Op het platform staan alle relevante medische data en ook video’s en diverse folders onder meer over het ontslag naar huis en het gebruik van de saturatiemeter.

Voor het gebruik van het digitale platform hoeft de patiënt niets extra’s te doen: de patiënt meet driemaal daags de zuurstofwaarden in het bloed. Deze worden automatisch in het systeem ingeladen. Zo zijn de saturatiemetingen volledig inzichtelijk voor zowel de eigen huisarts, als voor de thuiszorg en het ziekenhuis. Vragen stellen aan de zorgprofessionals doen patiënten eenvoudig via een chatfunctie.

Monitoren coronapatiënten

Charlotte Heidsma, normaal gesproken ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) op de afdeling Chirurgie, sprong bij op een corona-afdeling in OLVG. Voor de patiënten die voldoende stabiel waren om met extra zuurstof eerder naar huis te kunnen, nam zij contact op met de huisartsen om hen te informeren over de digitale samenwerking. Vrijwel alle huisartsen waren volgens Heidsma direct positief over deze nieuwe wijze van monitoren van coronapatiënten thuis.

“Omdat de uitrol van cBoards versneld plaatsvond, waren nog niet alle huisartsen bekend met dit digitale platform, maar degenen die er al wel mee werkten waren stuk voor stuk enthousiast.” Datzelfde enthousiasme zag Charlotte bij de patiënten. “Ze begonnen direct met oefenen met de saturatiemeter en de app. Thuis kun je je eigen leven weer oppakken en voel je je toch minder patiënt.”

Juiste zorg op juiste plek

Dat zorgverleners uit drie domeinen, samen met de patiënt én de mantelzorger in één digitale omgeving actief zijn, is volgens het OLVG uniek. Het draagt eraan bij om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Huisarts Nora Janning hierover: “Mijn patiënt stond al in het systeem toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen, met alle relevante informatie op één plek. En ook voor de patiënt werkte het goed. Ze vond het zelf meten van haar saturatie geen probleem.”

Deze nieuwe vorm van virtueel samenwerken zorgt ervoor dat de ziekenhuizen ontlast worden, omdat de regie eenvoudig aan de huisarts wordt overgedragen. En voor de patiënt is het grote voordeel dat hij of zij sneller thuis in de eigen omgeving is.

Kansen voor toekomst

Voor de toekomst biedt dit ‘Amsterdamse model’ eveneens kansen, meent het OLVG. Ook wanneer het coronavirus onze samenleving niet langer in zijn greep houdt, kunnen dankzij deze manier van samenwerken patiënten vaker en beter thuis behandeld en/of op afstand gemonitord worden. En met de huisarts in de lead kan dit zorgen voor een verminderde druk op de tweedelijnszorg.

De samenwerkende organisaties zijn Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean, Buurtzorg, huisartsenorganisaties aangesloten bij de Amsterdamse Huisartsen Alliantie, Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Almere/Amsterdam. Mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Ketensamenwerking

In ICT&health 1, 2021 vertellen bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG en collega Jolanda Buwalda van VVT-organisatie Omring over hun samenwerking op het gebied van ketenzorg. Proces- en digitale innovaties op dit gebied zorgden er onder meer voor dat ketensamenwerking tussen care en cure tijdens de coronacrisis beter verliep. Goede ketenfinanciering over de diverse schakels in de zorgketen heen moet innovatieve ketenzorg de komende jaren bestendigen.