Coronapatiënten op afstand monitoren met ‘thuismeetpakket’

Huisarts Henk Hoogervorst uit Hellevoetsluis schetst een scenario dat de kans bestaat dat er binnenkort te weinig ziekenhuisbedden zullen zijn voor coronapatiënten. Patiënten die zich in de beginfase van het ziektebeeld doorgaans eerst bij de huisarts melden. Wanneer de situatie verslechterd zullen deze patiënten opgenomen moeten worden, maar daar moet dan wel plaats voor zijn.

COVID-19 herstel op afstand monitoren

Samen met drie ziekenhuizen heeft de huisarts gekeken naar mogelijkheden om herstellende COVID-19 patiënten eerder naar huis te sturen met apparatuur waarmee de voor het verdere herstel belangrijke (vitale) functies zoals zuurstofgehalte, bloeddruk en temperatuur op afstand gemonitord kunnen worden.

Hiervoor heeft de huisarts samen met de ziekenhuizen een zogenoemd ‘thuismeetpakket’ samengesteld. Daarvan zijn er al een aantal besteld. Deze week start een proef met de eerste herstellende coronapatiënten. Doel van de proef is om te kijken of het thuis monitoren voldoet en in hoeverre hiermee de druk op ziekenhuizen kan worden verlicht.

Patiënten die op afstand gemonitord gaan worden meten meerdere keren per dag hun temperatuur, bloeddruk het zuurstofgehalte van het bloed. De resultaten geven zij telefonisch door aan de huisartsenpraktijk alwaar de meetresultaten in de gaten gehouden worden.

Ook voor ‘nieuwe’ coronapatiënten

Behalve het op afstand monitoren van herstellende COVID-19 patiënten denkt Hoogervorst ook over de mogelijkheid om coronapatiënten die zich bij de huisarts melden op dezelfde manier op afstand te monitoren, zo vertelde hij tegenover Nieuwsuur. Dat geldt dan voor coronapatiënten die zich na een positieve test bij de huisarts melden, maar niet ziek genoeg zijn om in een ziekenhuis opgenomen de moeten worden. Door deze patiënten met het ‘thuismeetpakket’ in de gaten te houden kan ook eerder ingespeeld worden op een eventueel verslechterend ziektebeeld.

“Het zou best kunnen zijn dat mensen naar huis gestuurd worden met zuurstof, als de ziekenhuizen verder belast worden. We bekijken nu hoe we mensen het beste thuis kunnen bewaken, omdat de ziekenhuizen nóg ziekere patiënten hebben. Dat betekent extra zorg voor de huisartsen en voor thuiszorg als zij niet opgevangen kunnen worden in gespecialiseerde instellingen”, aldus de huisarts tegenover Radio Rijnmond.