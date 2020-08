Coronaproof robot controleert publiek en sporters

Het Limburgse De Heer Medicom heeft de coronaproof Cruzr Epidemic onlangs voor het eerst in Nederland geïntroduceerd. Tijdens een atletiekwedstrijd in Sittard werd van alle deelnemers bij het betreden van het stadion de lichaamstemperatuur gemeten. Wie tekenen van koorts vertoonde werd deelname aan de wedstrijd ontzegt, maar alle gecontroleerde deelnemers waren gezond.

Coronaproof toegangscontrole

De Cruzr Epidemic kan, als coronaproof robot, meer dan alleen de temperatuur meten. Hij kan met zijn camera-ogen ook zien of iedereen een mondkapje draagt. Maar ook ontsmettingsmiddel in zijn ‘handen’ houden zodat gecontroleerde personen hun handen virusvrij kunnen maken. Daarnaast is de robot ook in staat om zelfstandig een ruimte te ontsmetten.

Hij is nu gebruikt voor de controle van atleten bij een wedstrijd, maar er zijn natuurlijk veel meer plekken waar de Cruzr Epidemic ingezet kan worden. “Zo zou je onze robot kunnen plaatsen bij de ingang van een bioscoop, theater of pretpark. Of bij beurzen en congressen”, vertelt Frans Luiten van De Heer Medicom.

Ouderenzorg en bedrijfsleven

Een ‘collega’ van de Cruzr Epidemic, James, is een variant die, net als concurrent Sara, met name ingezet wordt in de ouderenzorg. Niet alleen voor het maken van een praatje, om de eenzaamheid te bestrijden, maar ook als coach of hulp bij bewegingsoefeningen, medicatiegebruik of het alarmeren van hulpdiensten en naasten wanneer dat nodig is.

Naast de zorgtaken ziet de leverancier ook kansen voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de hospitality of als bedrijfsreceptionist. “Bij geregelde bezoekers kan de robot bij de ingang zelfs gezichtsherkenning toepassen”, verduidelijkt Frans. “Daarna laat de robot degene waarmee die bezoeker een afspraak heeft, weten dat zijn of haar bezoek er is. Vervolgens begeleidt de robot de bezoeker automatisch naar de ruimte waar de afspraak plaatsvindt”, aldus Luiten.