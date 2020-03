Coronavirus zorgt voor annuleren Health Valley 2020

Het bestuur van Health Valley stelt in een persbericht het besluit om te annuleren als onvermijdelijk te zien. Het risico van besmetting door het coronavirus door het samenbrengen van een grote groep zorgprofessionals op het zorginnovatiecongres is niet goed te overzien.

Daarbij voorziet het bestuur een flinke afname in de deelname aan het congres. Het besluit tot annulering is genomen na consultatie van diverse professionals in de zorgsector. Eenzelfde redenatie werd bij het annuleren van HIMSS 2020 gevolgd.

“Het risico is te groot dat eventuele besmetting zal leiden tot uitval van zorgprofessionals en overbelasting van lokale zorgsystemen, juist op een moment dat ze hard nodig zijn,’ aldus René Penning de Vries, bestuursvoorzitter van Health Valley.

Veel bezoekers werkzaam in zorgsector

Het Health Valley Event zou in 2020 voor de twaalfde keer gehouden worden in Pathé Nijmegen, van 10-12 maart. Dit jaar voor het eerst met een driedaags internationaal programma. Omdat veel bezoekers van het Health Valley Event werkzaam zijn in de zorgsector, voelt de organisatie een bijzondere verantwoordelijkheid en wil ze geen enkel risico nemen met het oog op het coronavirus. In Nederland heeft het RIVM 128 besmettingen met het coronavirus geconstateerd.

Verdere berichten over de afhandeling van het Health Valley Event 2020 zullen volgen in de komende dagen. Health Valley heeft niet de intentie om het geplande event van 10, 11 en 12 maart 2020 te verplaatsen naar een andere periode dit jaar.

Naar verwachting vindt de volgende editie van Health Valley Event plaats in maart 2021. Meer informatie hierover volgt de komende weken.