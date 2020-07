CoronIT-platform verhoogt COVID-19 testcapaciteit

Een van de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht was het opschalen van de capaciteit van COVID-19 tests. In opdracht van de overheid is daarvoor het centraal IT-platform CoronIT opgezet waar op korte termijn alle testlaboratoria aangesloten moesten worden. Met medewerking van MIPS, leverancier van de LIS-oplossing ‘GLIMS’ voor microbiologielaboratoria, zijn alle 12 testlaboratoria van de GGD’s op het CoronIT-platform aangesloten. De komende weken volgen nog minimaal 15 andere laboratoria.