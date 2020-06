COVID-19 beademingsapparaat NASA in productie genomen

Hoewel de coronapandemie in het grootste deel van de wereld op zijn retour lijkt, is de kans op de reeds veelbesproken tweede golf, later dit jaar, nog altijd zeer reëel. De behoefte aan een in grote aantallen breed beschikbaar, eenvoudig te bedienen en betaalbaar beademingsapparaat blijft daarom de komende maanden, en misschien langer, groot.

Ook in Nederland is hard gewerkt aan de ontwikkeling van snel en eenvoudig te produceren betaalbare beademingsapparatuur. De AIRone van de TU Delft die het binnen drie weken van tekentafel tot werkend prototype schopte en waarvoor inmiddels ook internationale belangstelling is, is een voorbeeld daarvan. Ter vergelijk, de NASA had 37 dagen nodig om het eerste werkende prototype van de VITAL te produceren.

VITAL beademingsapparaat

Bij de ontwikkeling van de VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) werd bepaald dat het beademingsapparaat aan de volgende criteria moest voldoen: makkelijk te bedienen, eenvoudig te produceren en met een lage kostprijs. Het nieuwe beademingsapparaat is de afgelopen periode met succes getest, onder andere door wetenschappers van de Icahn School of Medicine.

“Het NASA-prototype presteerde zoals verwacht onder een grote verscheidenheid aan gesimuleerde patiëntomstandigheden. Het team heeft er alle vertrouwen in dat de VITAL-ventilator in staat zal zijn om patiënten met COVID-19 veilig te ventileren, zowel hier in de Verenigde Staten als over de hele wereld”, aldus dr. Matthew Levin, universitair hoofddocent anesthesiologie.

Nieuwe versie en productie

Inmiddels heeft de NASA een tweede, aangepaste, versie van de VITAL doorontwikkeld. Die is voorzien van een compressor om perslucht te genereren. Daardoor kan de tweede versie van de VITAL nog breder ingezet worden, zoals bijvoorbeeld in veldhospitalen en op andere locaties waar perslucht niet voorhanden is. Het eerste model, dat steunt op een pneumatisch ontwerp, is beter geschikt voor ziekenhuizen waar perslucht aanwezig is.

De productie en het gebruik van de nieuwe versie van de VITAL is begin deze maand door de FDA ook goedgekeurd. NASA heeft na een uitgebreide selectieprocedure nu acht Amerikaanse bedrijven geselecteerd die de VITAL gaan produceren.