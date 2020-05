COVID-19 diagnose met behulp van AI-gestuurde long-echo

Universitair docent en onderzoeker aan de TU/e werkt met vier promovendi aan deze oplossing. “Met kunstmatige intelligentie kunnen de belangrijkste biomarkers van ernstige longziekten zoals COVID-19 op een long-echo nauwkeurig bepaald worden. De echo maakt de afwijkingen aan de rand van de long en de veranderingen in de structuur van het netwerk van longblaasjes en interstitium zichtbaar maakt. Omdat het programma zelflerende capaciteiten heeft, worden de resultaten na elk gebruik weer beter. Zo kan nog nauwkeuriger bepaald worden of een patiënt al dan niet COVID-19 heeft. We hebben goede hoop dat deze AI-technolgie op korte termijn in ziekenhuizen en op SEH’s ingezet kan gaan worden”, aldus van Sloun.

Aan het idee om AI-technologie in te zetten bij de diagnose van COVID-19 wordt op meerdere plekken gewerkt. Enkele weken geleden verscheen een artikel over een samenwerking tussen Holland AI en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daar wordt gewerkt aan een technologie waarbij een AI-toepassing bijdraagt aan de beoordeling van CT-scans van longen. De applicatie geeft op basis van een analyse een indicatieve score van de hoeveelheid aangetast longweefsel.

Long-echo voor COVID-19 diagnose

De nieuwe technologie zal na publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift IEEE transactions on Medical Imaging onder andere worden aangeboden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De AI-software update kan uiteindelijk rechtstreeks op de echografen geïnstalleerd worden. Op die manier kunnen artsen er realtime over beschikken. De implementatie van de technologie zal worden begeleid door het team van Dr. Libertario Demi uit Trento.

Ruud van Sloun stelt dat deze technologie in potentie het proces van triage en opname, zeker ten tijde van de huidige coronacrisis, in ziekenhuizen kan verbeteren. “Bij het gebruik van de huidige keel- en neusslijm tests kan het tot wel 24 uur duren voordat de uitslag bekend is. Met een de AI-gestuurde long-echo kan dat binnen enkele minuten.”

Nog meer voordelen

Deze oplossing biedt ook een aantal voordelen ten opzichte van alternatieve beeldvormende technologieën zoals CT of MRI. De relatief eenvoudige en betaalbare echografen zijn in grotere getale beschikbaar en ze zijn ook aanwezig in landelijke (ontwikkelings)gebieden. Daarnaast zijn ze compact en dus draagbaar, komt er geen radioactieve straling aan te pas en zijn ze goed te beschermen tegen besmetting.

Van Sloun benadrukt dat deze beeldanalyses een diagnose ondersteunen die uiteindelijk door de arts moet worden gesteld. Verder onderzoek is nodig om met absolute zekerheid te bepalen of de symptomen die gemeten zijn, veroorzaakt worden door COVID-19 of een andere (ernstige) longziekte. Daarnaast is er meer onderzoek nodig om de volledige diagnose te kunnen stellen met behulp van dit AI-gestuurde long-echografiesysteem.

Meer informatie over deze nieuwe AI-gestuurde echo-technologie is hier te vinden.