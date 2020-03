COVID-19: E-consult oplossing Vcare

Het inzetten van beeldbellen en e-consult om met patiënten te communiceren draagt niet alleen bij aan die afstemming, maar helpt ook besmetting tegen te gaan.

Begin deze week heeft de NZa aangekondigd dat ziekenhuizen nu ook het eerste consult digitaal mogen voeren. Hiermee wordt direct patiëntcontact, daar waar dat nog niet noodzakelijk is, vanaf het eerste moment voorkomen. Daarnaast is ook besloten dat ziekenhuizen hiervoor van zorgverzekeraars tijdelijk dezelfde vergoeding ontvangen als een fysiek eerste consult.

E-consult eenvoudig en veilig

Vcare biedt met Video connect een oplossing die op korte termijn te implementeren is, ook voor instellingen die geen klant van Vcare zijn. Bijkomend voordeel is dat patiënten hiervoor geen software of apps hoeven te downloaden of installeren. Het enige de patiënt nodig heeft, is een smartphone met camera.

De andere voordelen die een e-consult, ten tijde van een crisis zoals de coronavirus uitbraak, mogen duidelijk zijn:

Door mee te kijken met de patiënt kan de urgentie beter bepaald worden.

Het is minder druk in de praktijk waardoor de kans op besmetting van medewerkers en andere patiënten beperkt wordt.

Om de privacy en veiligheid van patiënt en medewerkers te waarborgen worden de beelden volledig encrypted en niet opgeslagen en is de zorgverlener niet zichtbaar in beeld voor de patiënt.

Verlichten telefonische werkdruk

De Vcare communicatieoplossing kan ook bijdragen aan het verminderen van de telefonische werkdruk in praktijken. Door de Covid-19 uitbraak zijn mensen eerder geneigd telefonisch contact op te nemen met zorginstellingen. Daarvoor biedt Vcare een aantal hulpmiddelen:

Aangepaste meldteksten

Middels standaard, aangepaste, meldteksten kunnen bellers die op zoek zijn naar informatie over COVID-19 automatisch te woord gestaan worden. Middels een aanvullende optie in het keuzemenu wordt de optie geboden om een meldtekst te beluisteren met meer informatie over het coronavirus.

Wanneer een post, praktijk of afdeling tijdelijk gesloten wordt, of als mensen thuis gaan werken kan een werkplek ingericht worden op een thuis- of uitwijklocatie. Gesprekken kunnen zo op de reguliere manier opgenomen kunnen worden uit de wachtrijen en worden doorverbonden en afgehandeld.

