COVID-19 patiënten kunnen met app thuis verder herstellen

Dit team bestaat uit coassistenten en longartsen. Zij beoordelen de meetgegevens van patiënten en nemen, indien nodig, actie. Het initiatief om COVID-19 patiënten met behulp van een app de mogelijkheid te geven in hun eigen omgeving verder te herstellen, is afkomstig van twee vijfdejaars coassistenten, in samenwerking met enkele longartsen.

Tien patiënten herstellen thuis

Er zijn inmiddels al tien patiënten die met behulp van de app thuis verder werken aan hun herstel. Elke patiënt krijgt een persoonlijk behandelplan en een saturatiemeter mee naar huis. De meetgegevens worden twee keer per dag in de app ingevuld, aangevuld met een beschrijving van andere klachten, zoals kortademigheid. Mocht de patiënt behoefte hebben aan (telefonisch) contact met het monitorteam, dan kan dat ook in de app aangegeven worden.

“Dankzij de app kunnen COVID-19 patiënten eerder naar huis”, aldus Kalle Majoor, coassistent en een van de initiatiefnemers. “Een ander voordeel is dat hierdoor sneller meer bedden beschikbaar zijn voor andere patiënten. Doordat er regelmatig metingen plaatsvinden, kan aan de hand van trends vroegtijdig een eventuele verslechtering van de patiënt worden gesignaleerd. Op deze manier kunnen acute heropnames zo veel mogelijk worden voorkomen.” Behalve het controleren van de gegevens en het daarop aanpassen van het persoonlijk behandelplan, ondersteunt het team ook bij het afbouwen van zuurstof, zodra dat mogelijk is.

In eigen omgeving

Een ander groot voordeel van de app is dat patiënten in hun eigen omgeving verder werken aan hun herstel. Het feit dat ze weer thuis zijn, in hun eigen veilige omgeving, zorgt er al voor dat ze zich beter voelen. De controle van hun gezondheid via de app geeft ze daarnaast een veilig gevoel.

De app van het St. Antonius is specifiek bedoeld voor het monitoren van COVID-19 patiënten die thuis verder aan hun herstel kunnen werken. Het monitoren van corona klachten middels een app is een hot topic. Onlangs breidde het Isala de telemonotoring app voor COPD patiënten uit met vragen omtrent mogelijke corona klachten.

Het initiatief voor het thuisherstel met behulp van een app en de ondersteuning van een thuismonitorteam werd genomen door vijfdejaars coassistenten Kalle Majoor en Agnes Grutters, in samenwerking met longartsen Renske Vorselaars, Hans Hardeman en Eline Mattern en voorzitter van de werkgroep e-health bij COVID-19, Christiaan van Swol.