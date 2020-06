COVID-19 patiënten revalideren thuis met VR-revalidatie

De test van het Virtual Reality revalidatie programma is onlangs succesvol uitgevoerd door het Radboudumc in samenwerking met patiënten en praktijken voor fysiotherapie in de regio Nijmegen. In het VR pakket van SyncVR Medical zijn daarnaast ook modules van de bedrijven NeuroReality en Reducept opgenomen.

Het is voor het eerst dat Virtual Reality op deze manier wordt ingezet bij patiënten die thuis mentaal en fysiek revalideren van COVID-19. Er is ook al interesse van andere ziekenhuizen die aangeven hebben COVID Virtual Revalidation ook te gaan inzetten.

Virtual Reality revalidatie thuis

Patiënten kunnen de oefeningen van de VR-revalidatie thuis doen en ze worden op afstand gemonitord. De resultaten van het programma worden onderzocht door professor Harry van Goor van de afdeling heelkunde Radboudumc en Bart Staal van afdeling IQ Healthcare Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het COVID Virtual Revalidation programma is samengesteld uit een aantal VR-toepassingen om patiënten bij thuisrevalidatie te ondersteunen. Het pakket bestaat uit bewegings-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen plus enkele ‘serious games’. Allemaal bedoeld om het geheugen en de concentratie van revaliderende (post-IC) COVID-19 patiënten te verbeteren.

De voortgang die de patiënten boeken wordt op afstand door hun behandelaren gevolgd. Die kunnen zo zien hoe, en hoe lang, de bewegingsoefeningen uitgevoerd worden en welk effect de oefeningen hebben op de long- en hartfunctie.

Langdurig revalideren

Er is de afgelopen maanden al de nodige praktijkervaring opgedaan met het ziekteverloop en de revalidatie van COVID-19 patiënten. Daaruit blijkt dat de meeste van deze patiënten, met name na een IC-opname, een langdurig revalidatietraject tegemoet gaan.

Door de contactbeperkende maatregelen rondom de coronacrisis wordt het fysiek bezoeken van ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken over het algemeen nog steeds afgeraden. Thuisrevalidatie heeft daarom de voorkeur. Het inzetten van VR-Revalidation ligt dan ook perfect in lijn met die situatie. Daarmee krijgt de patiënt thuis de adequate (revalidatie)zorg die nodig is.

Positieve ervaringen Virtual Revalidation

“Het gebruik van de VR is iedere keer weer een hoogtepunt in m’n revalidatie. Het programma stimuleert mij enorm om te bewegen en om te ontspannen. Ballen tegenhouden in VR is mijn favoriete oefening, dan ben ik bloedfanatiek”, vertelt revaliderend COVID-19 patiënt Peter de Joode.

“COVID Virtual Revalidation is een prachtige technologische innovatie binnen de fysiotherapie; door Virtual Reality wordt het revalideren een stuk leuker voor patiënten en als behandelaar is het een zeer geschikte tool om mijn patiënten te begeleiden”, aldus Han Janssen Fysiotherapie Gendt.

De toegevoegde waarde van Virtual Reality therapieën is al vaker aangetoond. En dat gaat verder dan alleen de mogelijkheid om deze vorm van therapie op afstand, thuis, te kunnen volgen. Voorbeelden zijn er genoeg, zoals het inzetten van een Virtual Reality game om depressies te lijf te gaan. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat VR-therapie in sommige gevallen effectiever is dan fysieke therapie.