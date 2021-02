Covid-19 Portaal nog veel gebruikt in tweede coronagolf

Het COVID-19 portaal werd op 27 maart 2020 gelanceerd door Philips, in nauwe samenwerking met VWS en het Erasmus MC. Halverwege april was 95 procent van de ziekenhuizen aangesloten. Het doel was om de spreiding van COVID-19 patiënten over Nederland te ondersteunen. Dit gebeurde door digitale (maar wel handmatige) uitwisseling van radiologische beelden, verslagen, documenten (zoals de ontslagbrief) en andere relevante informatie tussen ziekenhuizen waartussen een patiënt verplaatst werd.

Portaal 10 maanden in gebruik

Het portaal is inmiddels 10 maanden in gebruik, stelt Philips. Door de grote toestroom van coronapatiënten naar Nederlandse ziekenhuizen blijft het nodig om patiënten te spreiden over de Nederlandse ziekenhuizen om lokale tekorten aan IC-bedden op te kunnen vangen. Hoewel er inmiddels steeds meer ziekenhuizen gebruik maken van de eenvoudiger digitale uitwisseling van radiologische beelden via het Twiin-portaal, ondersteunt dit niet de uitwisseling van alle relevante gegevens.

Bij 65 procent van alle verplaatsingen van coronapatiënten is tijdens de tweede coronagolf gebruik gemaakt van het Covid-19 portaal voor uitwisseling van patiëntgegevens.

In totaal is er in periode van de tweede coronagolf:

Ruim 4.400 keer ingelogd op het portaal;

Hebben 68 ziekenhuizen één of meer patiënten, beelden en/of documenten geregistreerd en/of beelden en documenten bekeken of gedownload;

Zijn ruim 3.100 (radiologische) studies en 10.000 documenten (inclusief toestemming) geregistreerd;

Zijn ruim 73.000 query transacties uitgevoerd.

De top drie van meest actieve huizen bestaat uit het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland (regio Zuid-West Nederland), het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (regio Brabant) en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel (regio West). Ook andere ziekenhuizen uit deze drie regio’s zijn vertegenwoordigd in de eerdergenoemde 30 procent. Dit beeld past volgens Philips bij de overzichten die het LCPS op haar website publiceert.

Heldere onderlinge afspraken

Tijdens de tweede coronagolf was niet altijd duidelijk of de beschikbaar gestelde patiëntinformatie ook daadwerkelijk was aangekomen. In de eerste golf (maart/april 2020) wisten contactpersonen van ziekenhuizen elkaar beter te vinden om hierover te communiceren, zo is de conclusie. Dit geeft volgens Philips aan dat zonder heldere onderlinge afspraken de inzet van technologie alleen niet voldoende is. Met een mogelijke ‘derde golf’ op komst is dit een aandachtspunt voor de ziekenhuizen.

Ook is er nog altijd ruimte voor optimalisatie van de processen rondom het gebruik van het COVID-19 Portaal. Deels betreft dat verdere technische integratie van het portaal in de ICT-infrastructuur van het ziekenhuis. Deels gaat het om verbeteringen van de werkprocessen en interne afstemming rondom het portaal.

Verdere integratie portaal

Philips stelt dat er een aantal concrete plannen bestaat om het COVID-19 Portaal verder te integreren met de bestaande Philips ‘XDSCloud’-dienstverlening. Voor ziekenhuizen die deze dienst gebruiken, werkt het health technologie-concern aan een mogelijkheid het portaal te koppelen aan hun eigen XDS-infrastructuur zodat bestaande PACS- en EPD-koppelingen kunnen worden hergebruikt. Daarnaast werkt Philips met andere leveranciers binnen de VNO/NCW Taskforce Samen Vooruit aan het onderling koppelen van bestaande XDS-netwerken om zo het portaal en andere alternatieven overbodig te maken.