Creatieve oplossingen voor aanpak Covid-19 van start

Enerzijds betrof de regeling praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg tegen Covid-19, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. In alle gevallen gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

“Door heel Nederland zijn initiatieven gestart om de negatieve gevolgen van het coronavirus voor kwetsbare groepen of praktische problemen in de zorg te beperken”, vertelt ZonMw-programmamanager Lisanne Hogema in een toelichting. “Als maatschappij kunnen we de vruchten plukken van deze creatieve oplossingen. De impact van ieder project is verschillend, maar alle projecten zijn ieder op hun eigen manier van belang.”

Boost voor e-health tijdens Covid-19 crisis

Zo zijn veel projecten uitgevoerd om contact met ouderen in verpleeghuizen en de buitenwereld mogelijk te maken. Ook zijn projecten gestart die het gebruik van e-health een extra boost hebben gegeven tijdens de Covid-19 crisis, zoals het digitaal werkbaar maken van EMDR-therapie.

De kortlopende projecten zijn in de afrondende fase en de eerste resultaten worden volgens Hogema zichtbaar. “We zijn erg enthousiast over de berichten die we krijgen van projectleiders en de bijdrage die zij leveren aan het tegengaan van de gevolgen van de coronacrisis. Projecten zorgen bijvoorbeeld dat de problemen voor zorgverleners of kwetsbare groepen worden aangepakt.”

Ook stelt de programmamanager erg te spreken te zijn over de verscheidenheid aan doelgroepen die met deze projecten worden geholpen. “Van zorgverleners en revaliderende COVID-19 patiënten tot kwetsbare jongeren en zwangere vrouwen.”

Kennis van belang bij volgende epidemie

Bij een aantal projecten is het probleem inmiddels minder urgent, zoals oplossingen voor het tekort aan beademingsapparatuur. “De kennis die deze projecten hebben opgeleverd is ook voor een volgende golf coronavirus of andere epidemie van belang”, benadrukt Hogema. “Daarnaast is de kennis die is opgedaan waardevol voor mogelijk vervolgonderzoek of als basis om de zorg te vernieuwen.”

De komende maanden worden de resultaten van deze projecten op de ZonMw-website geplaatst. Daarnaast wordt de opgedane kennis toegankelijk gemaakt en gedeeld met de betreffende doelgroepen, zodat deze kennis door iedereen gebruikt kan worden. Kennisinstellingen, cliëntorganisaties en ziekenhuizen spelen hierin een belangrijke rol. Ook merken we dat projectleiders zelf gemotiveerd zijn om hun behaalde resultaten te delen en de impact van hun project zo groot mogelijk te laten zijn.

Er waren twee financiële impulsen binnen de regeling. Een startimpuls (budget tot 7.500 euro) voor kleine projecten en een projectimpuls (budget van 7.500 tot 15.000 euro). De regeling sloot op 12 april. Kijk hier voor een overzicht van de 74 projecten.