Crowdfunding voor onderzoek naar valpreventie

Eind juli is een unieke crowdfunding campagne voor de Health Impact Bond ‘Stevig Staan’ van start gegaan. Doel van het project, als de financiering via crowdfunding slaagt, is door metingen meer inzicht te krijgen in de preventie van valincidenten bij ouderen. Bij een goed verloop van het project moet ‘Stevig Staan kunnen leiden tot besparingen bij zorgverzekeraars, verpleeghuis- en thuiszorg.