CWZ introduceert onderhuidse mini hartritmemonitor

De hartritmemonitor is vooral geschikt voor mensen die geregeld flauwvallen met onbekende oorzaak, hartkloppingen hebben of om hartritmestoornissen in de gaten te houden. Onlangs implementeerde de afdeling Cardiologie van CWZ voor het eerst een aantal van deze nieuwe generatie, extreem kleine hartritmemonitoren, bij patiënten. Ze kunnen 4,5 jaar onder de huid blijven zitten en patiënt kan via een gekoppelde app bij een niet-pluisgevoel zelf gegevens invoeren en doorsturen naar het ziekenhuis.

Onderhuidse hartritmemonitor

“Omdat hartritmeproblemen maar af en toe optreden, zijn ze moeilijk te vangen op andere manieren zoals met een ecg (hartfilmpje) of een holterdagboek dat maximaal een week registreert’, zegt verpleegkundig specialist Jan Elders. ‘Doordat de monitor continu het hartritme in de gaten houdt wordt een afwijking altijd geregistreerd; ook al komt die maar zelden voor. De methode is ook geschikt voor mensen die zijn behandeld voor hartritmestoornissen, om te controleren of de behandeling succesvol is geweest.”

Patiënt zit in bestuurdersstoel

CWZ is het derde ziekenhuis in Nederland en het eerste in Gelderland dat zo’n slimme onderhuidse monitor implanteert. Met eerder gebruikte monitoren werden gegevens over het hartritme wel doorgestuurd naar de pacemakerpoli van het ziekenhuis, maar was er geen inzicht in de relatie met klachten zoals hartkloppingen of duizeligheid. “Die voert de patiënt nu zelf in op zijn telefoon, samen met informatie over wat hij aan het doen was. Als hij denkt ‘Dit wil ik laten nakijken’, dan kan hij de gegevens doorsturen naar het CWZ’, zegt Elders. “Door deze combinatie hebben wij meer informatie dan alleen de medische gegevens uit de monitor. Dat helpt bij het stellen van een diagnose. Bovendien heeft de patiënt nu veel meer invloed en kan hij zelf iets doen: hij zit in de ‘driver’s seat.’” Patiënten krijgen met de slimme monitor in combinatie met de app meer controle en óók invloed op het diagnose-behandeltraject.”

Sneetje van minder dan één centimeter voor hartmonitor

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor het monitoren van het hartritme en het kan tegenwoordig zelfs met verschillende soorten fitbits. De voordelen van deze mini-hartmonitor zijn de slimme combinatie met de app, de continue monitoring en de hoge betrouwbaarheid van de metingen. Het plaatsen van de monitor is uitermate eenvoudig en de ingreep kan dan ook poliklinisch. Na de ingreep mag de patiënt direct naar huis. Bij de hartritme-monitor zit een speciaal mesje dat een sneetje van minder dan een centimeter maakt in de huid ter hoogte van het hart. Door de inzet van dit speciale mesje is het sneetje altijd precies goed. . Via dit sneetje wordt de monitor onder de huid op de juiste plek geschoten.