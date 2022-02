CWZ maakt werk van het videoconsult

Sinds beeldbellen en het videoconsult zijn intrede maakte in het CWZ, heeft het ziekenhuis regelmatig navraag gedaan bij zowel de zorgverleners als patiënten, hoe zij het beeldbellen ervaren. Daaruit blijkt onder andere dat beide partijen, zorgverlener en patiënt, beeldbellen inmiddels geaccepteerd hebben als een normale manier om met elkaar in contact te komen.

“We horen vooral terug dat patiënten de grootste voordelen van een videoconsult vinden dat ze niet hoeven te reizen en weinig hoeven te regelen. Zo hoeven ze nu bijvoorbeeld hun kinderen niet te vragen om vrij te nemen om mee te gaan naar een afspraak in het ziekenhuis. Als de kinderen er zelf wel graag bij willen zijn, kan dat nu heel snel, veilig en eenvoudig. Het maakt niet uit waar je bent: je logt via een persoonlijke link in op de beveiligde omgeving en neemt deel aan het videoconsult”, vertelt longarts Anneke van Veen.

Videoconsult in eigen omgeving

Een veel gehoord voordeel van het videoconsult is, zoals Van Veen ook al aangeeft, het feit dat patiënten niet meer speciaal naar het ziekenhuis hoeven te reizen. Maar, zo blijkt uit ervaringen van het CWZ, veel patiënten vinden het ook prettig wanneer ze in hun eigen omgeving kunnen blijven op momenten dat hun zorgverlener slecht nieuws voor ze heeft.

“Ze vinden het prettig om daarna niet meer door het ziekenhuis te moeten lopen of het verkeer in te moeten. Verschillende patiënten geven aan het prettig te vinden om het nieuws in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen verwerken, al dan niet samen met hun dierbaren”, aldus de longarts.

Hulp bij beeldbellen

Het CWZ heeft beeldbellen en het videoconsult inmiddels beschikbaar gemaakt bij meerdere specialismen in het ziekenhuis. Dat betekent overigens nog niet dat alle patiënten en zorgverleners altijd al aan de mogelijkheid van een videoconsult denken. Navraag bij beide partijen laat zien dat men zich na een fysiek consult nogal eens realiseert dat de betreffende afspraak ook goed via beeldbellen had kunnen plaatsvinden.

CWZ wil daarom de komende periode meer aandacht gaan besteden aan het begeleiden en instrueren van zorgverleners en patiënten om hen op weg te helpen in het voeren van een videoconsult. Denk bijvoorbeeld aan het instructies en tips voor het delen van non-verbale informatie, voordoen van oefeningen en het laten aanhaken van een mantelzorger. “De coronapandemie heeft beeldcontact genormaliseerd en veel veranderd in het begeleiden, voorlichten en monitoren van patiënten”, zegt de longarts.