CWZ sluit aan op landelijk systeem digitale beelduitwisseling

Het systeem voor digitale beelduitwisseling van TWIIN wordt op dit moment al door 50, van de 74, ziekenhuizen gebruikt. Dat aantal groeit nog deze maand naar 70 ziekenhuizen. Daarmee is het gebruik van het systeem de afgelopen zes maanden flink gegroeid. In augustus meldde TWIIN dat toen 17 ziekenhuizen op het systeem aangesloten waren. Toen was echter ook al bekend dat bijna alle ziekenhuizen (95%) positief stond tegenover het project DVDExit waar het TWIIN-portaal deel van uit maakt.

Digitale beelduitwisseling in CWZ

TWIIN is niet het enige systeem voor digitale beeldenuitwisseling dat binnen het CWZ gebruikt wordt. Het ziekenhuis maakt voor de uitwisseling van beelden met het Radboudumc al een tijd gebruik van het XDS Dat blijft ook zo omdat dat systeem beter bij de gezamenlijke wensen en behoeften van het CWS en Radboudumc past. Daarnaast maakt XDS het maken van afspraken tussen beide ziekenhuizen makkelijker.

Het CWZ is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat er in geslaagd is het PACS radiologiesysteem van Agfa te koppelen zonder dat daarvoor verdere selecties in de TWIIN software uitgevoerd hoefden te worden. Vanuit het radiologiesysteem is nu direct het adresboek zichtbaar waarin de ontvangers c.q. behandelend zorgverleners voor de radiologische beelden geselecteerd kunnen worden. Met dank aan de goede samenwerking tussen TWIIN, Agfa en Alphatron.

“Samen met veel kennis, expertise en inzet van ons en beide leveranciers hebben we in PACS een knop kunnen toevoegen, waardoor radiologische beelden en verslagen direct worden doorgestuurd binnen het landelijke netwerk. Dat is een enorme mooie stap voor CWZ in de ondersteuning van onze patiëntenzorg”, aldus projectleider Lauri Buijs.

Goede ontwikkeling coronazorg

TWIIN gaat ook gebruikt worden naast het huidige COVID-portaal. Dat is, zo stelt het ziekenhuis, een goede ontwikkeling voor coronapatiënten die in het CWZ opgenomen zijn. Het COVID-portaal wordt gebruikt voor de uitwisseling van gegevens bij de overplaatsing van coronapatiënten. Met het TWIIN-systeem kunnen daar nu ook eventuele radiologische beelden toegevoegd worden. Zo kunnen zorgverleners op de nieuwe locatie direct over alle relevante patiëntinformatie beschikken.

Met TWIIN, voor de veilige digitale uitwisseling van beelden, moet in theorie de beruchte dvd op de buik van een patiënt die naar een ander ziekenhuis vervoerd wordt, verleden tijd zijn.