CWZ: snelle groei gebruik CWZ Thuis app voor diabetici

Eén van deze patiënten is Bram Eshuis. Voordat hij onder behandeling kwam in CWZ voor diabetes type 2 ging het niet zo goed. “Toen ik net begon met mijn behandeling in CWZ was mijn gewicht veel te hoog. Gelukkig gaat dat sinds ik hier onder controle ben steeds iets omlaag. Voor mij werkt het behandelplan met de CWZ Thuis app heel goed.”

Thuis app helpt

Eshuis heeft een druk bestaan. De mobiele app is voor hem heel belangrijk om zijn diabetes in de gaten te houden. “Ik krijg op mijn mobiel herinneringen om mijn waarden in te vullen. Gelukkig maar, anders vergeet ik dit snel. In de avond voer ik mijn waarden in en de volgende dag heb ik als het nodig is meteen contact met mijn zorgverlener.”

Hij vindt het fijn dat de verpleegkundig specialisten er dicht boven op zitten en snel communiceren. De app is volgens hem overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Hij biedt ook grafieken die weergeven hoe waarden zijn veranderd ten opzichte van voorgaande metingen. “Daarnaast zie ik mijn oude waardes als ik de nieuwe waardes invul. Je krijgt dan zelf al een beeld hoe het met je gezondheid gaat. Ik merk dat ik zelf extra gemotiveerd ben als ik zie dat de waardes de goede kant op gaan.”

Sneller ingrijpen

Diabetesverpleegkundige Diana Verstralen vindt het prettig om ook een vinger aan de pols te kunnen houden wanneer de patiënt thuis is. Zo nodig kan men sneller ingrijpen, terwijl patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven zonder aanleiding. “Ik heb een korte lijn met mijn patiënten, kan hen beter in de gaten houden en mijn werklijsten zijn korter in vergelijking tot een halfjaar geleden. Ik merk ook dat patiënten blij zijn dat ze zelf meer inzicht hebben in hun eigen gezondheid en behandeling.”

De app is van meerwaarde voor zowel de zorgverlener als de patiënt, ziet initiatiefneemster en internist Mechteld Vermeulen. “We blijven de app door ontwikkelen. Zo zijn we bezig om er meer educatieve informatie aan toe te voegen, bijvoorbeeld een video over hoe je een insulinespuit zet.”

Volgens Vermeulen past de CWZ Thuis app goed in het leven van nu. “De groep diabetes type 2 patiënten groeit sterk. De maatschappij verandert en de toekomst vraagt om andere zorg. We moeten de diabeteszorg vernieuwen om patiënten zelf meer regie en de juiste zorg op de juiste plek te geven. Dit vraagt om vernieuwing van zorg met behulp van digitale oplossingen, om patiënten op afstand te kunnen begeleiden.”

Chronische aandoeningen

De Thuis app werd in juni 2020 ook in gebruik genomen voor patiënten met de chronische aandoeningen COPD en hartfalen. Ook kunnen mensen die een darmoperatie hebben ondergaan sindsdien de app gebruiken. De Thuis app maakt bezoek aan de polikliniek vaak overbodig en registreert de gezondheidssituatie ook tussen de polikliniekbezoeken.

CWZ zet sinds november 2020 de Thuis app in om ex-corona patiënten na ontslag uit het ziekenhuis nazorg op maat te bieden. Het doel is om de groep patiënten te ondersteunen die na besmetting met corona langdurig lichamelijke, mentale of cognitieve klachten houden. CWZ heeft samen met Luscii deze app ‘CWZ Thuis – na corona’ ontwikkeld en als eerste ziekenhuis de app ingezet voor corona-nazorg.

Voor de Thuis app is CWZ een samenwerking aangegaan met een aantal partners zoals binnen de eerste lijn via ZZG Zorggroep, het Zinnige Zorg Alliantienetwerk van VGZ en met zorgverzekeraar CZ. Samen willen deze partijen de zorg beter maken voor en met de patiënt en de beschikbaarheid van nieuwe zorgoplossingen versnellen.