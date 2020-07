CWZ Thuis-app nu ook voor patiënten met COPD, hartfalen

De Thuis-app maakt bezoek aan de polikliniek vaak overbodig en registreert de gezondheidssituatie ook tussen de polikliniekbezoeken. Dit geeft volgens het CWZ mensen een veilig gevoel. Is contact met een zorgverlener toch nodig, dan gebeurt dat indien mogelijk via beeldbellen, telefonisch of gewoon met een afspraak. Het gebruik van de app is op vrijwillige basis. Zorgverzekeraars Nederland noemt het uniek in Nederland dat de app ook voor mensen na een darmoperatie wordt ingezet.

Beter volgen en voorlichten met Thuis-app

Voor de patiënten met COPD werkt CWZ samen met ZZG zorggroep, vertelt Anneke van Veen, Longarts CWZ: “Met deze app kunnen we patiënten beter volgen en voorlichten. Daarnaast helpt het de juiste patiënt op het juiste moment te selecteren. We kunnen nu samen met de patiënt in de gaten houden hoe het thuis gaat en of het echt nodig is om naar het ziekenhuis te komen.”

Bijzonder is dus dat vanaf medio juli ook patiënten die een darmoperatie hebben ondergaan tijdens het herstel de app kunnen gebruiken. Hierdoor mogen zij eerder naar huis om te herstellen van de ingreep. Thuis herstellen mensen beter omdat ze in een vertrouwde omgeving beter slapen, eten en meer bewegen. De app is gebaseerd op het Luscii eHealth-platform en samen met de aanbieder op maat ingericht. Luscii stond ook mede aan de basis van de Corona Check-app.

Thuis gezondheidswaarden meten

Patiënten die de app gebruiken, meten thuis gezondheidswaarden zoals zuurstof (saturatie), bloeddruk, hartslag of activiteit (stappen). In sommige situaties krijgen ze hiervoor apparatuur mee naar huis. De gemeten gegevens worden via de app doorgegeven, net als vragen over hun geestelijke en lichamelijke welzijn.

Kim van Zutphen, Verpleegkundig specialist hartfalen, licht dit toe: “Met de CWZ Thuis app krijgen patiënten veel meer regie en controle en worden ze actief betrokken bij hun zorgproces. Zo meten patiënten hun eigen waarden maar kijkt er toch iemand mee en dat geeft een veilig gevoel. Op deze manier bieden we zorg op maat: de juiste zorg op de juiste plek.”

Via een beveiligde verbinding worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar CWZ of regionale samenwerkingspartner ZZG zorggroep. De zorgverlener kijkt mee hoe het thuis met de gezondheid van de patiënt gaat. Als de waarden normaal zijn, kunnen zorgverlener en patiënt samen beslissen om een controle-afspraak te laten vervallen.

Bij afwijkende gegevens neemt de zorgverlener via beeldbellen contact op met de patiënt om samen te kijken welke zorg op welke plek op dat moment het beste past. CWZ biedt de Thuis app aan als standaard onderdeel van het behandeltraject.

Digitale zorg bij patiënt thuis

CWZ is al langer bezig met de inzet van e-health, ook wel digitale zorg genoemd, om de zorg naar de patiënt toe te brengen. Tijdens en na de coronaperiode is deze manier van zorg verlenen erg effectief gebleken en daardoor in een stroomversnelling gekomen. Ook patiënten geven aan deze manier van werken prettig te vinden, onder meer omdat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

CWZ stelt als als enige ziekenhuis in Nederland over een eigen medisch callcenter met opgeleide professionals te beschikken, die ervaring hebben met het ondersteunen van patiënten die gebruik maken van e-health toepassingen. In de loop van 2020 breidt het CWZ de Thuis app uit met thuismeet-programma’s voor meer specialismen.

Samenwerking met partners

Voor de CWZ Thuis app is CWZ een samenwerking aangegaan met een aantal partners zoals binnen de eerste lijn via ZZG Zorggroep, het Zinnige Zorg Alliantienetwerk van VGZ en met zorgverzekeraar CZ. Samen willen deze partijen de zorg beter maken voor en met de patiënt en de beschikbaarheid van nieuwe zorgoplossingen versnellen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van bewezen e-health toepassingen zijn niet alleen op dit moment een toegevoegde waarde voor arts en patiënt, meent het CWZ, maar door de inzet van nieuwe en slimme zorgoplossingen nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg op de lange termijn beter toegankelijk en betaalbaar te houden.