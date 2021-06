CWZ vernieuwt patiëntenportaal mijnCWZ

Het patiëntenportaal van het CWZ wordt veel gebruikt. Gedurende de hele dag, tussen zeven uur in de ochtend en elf uur ‘s avonds, loggen tussen de vijf en tien patiënten per minuut in. De eerste versie van MijnCWZ werd eind 2017 geïntroduceerd. In de jaren daarna zijn al nieuwe functies toegevoegd, zoals bijsluiters voor medicijnen. Inmiddels wordt het patiëntenportaal door bijna alle patiënten van CWZ gebruikt.

“In MijnCWZ kun je heel veel informatie die in het ziekenhuis bekend is over jouw zorg inzien, maar hiervoor ook zelf zaken regelen. Denk aan het bekijken van folders of lab-uitslagen die je direct na jouw onderzoek al kunt inzien. Of het invullen van vragenlijsten of wijzigen van afspraken”, vertelt Marjolein de Grunt, een van de projectleiders van MijnCWZ.

Patiëntenportaal verbeterd

Het feit dat zoveel patiënten MijnCWZ gebruiken was een voordeel bij het bepalen en plannen van de nu geïmplementeerde vernieuwingen en verbeteringen. Uit een patiënttevredenheidsonderzoek bleek dat patiënten in MijnCWZ vooral hun afspraken en opnames, uitslagen van onderzoek en behandelverslagen uit CWZ bekijken. Daarnaast wordt het portaal ook veel gebruikt voor het invullen van vragenlijsten voorafgaand aan een bezoek aan het ziekenhuis.

“Tegelijk met het patiënttevredenheidsonderzoek zijn we gestart met het vernieuwen van MijnCWZ”, aldus De Grunt. Daarvoor werd onder andere gebruik gemaakt van een standaard format van de leverancier van het portaal, aangevuld met eisen en wensen vanuit het ziekenhuis. Voor die laatste aanpassingen werden onder andere de ervaringen en suggesties van 250 patiënten bevraagd. “Daarbij werden onder anderen vragen voorgelegd over hoe de voorpagina er uit zou moeten zien en wat je op MijnCWZ zou moeten kunnen doen of vinden. Veel patiënten gaven aan het heel fijn te vinden om op het startscherm in één oogopslag te kunnen zien wat er nieuw of veranderd is. Dat hebben we nu meteen doorgevoerd”, aldus de projectleider.

“Toen we in 2017 van start gingen met MijnCWZ, ontwikkelden we het met name voor gebruik op een computer of laptop. We weten nu ook uit onderzoek dat 90% van de patiënten onder de 45 jaar MijnCWZ bekijkt via een smartphone of iPad. We hebben er nu veel aandacht aan besteed om de lay-out en indeling van het portaal hiervoor zo goed en slim mogelijk in te richten”, vertelt mede projectleider Loes van den Boom.

Nog meer vernieuwingen

De komst van het nieuwe patiëntenportaal, vanaf 18 juni, betekent niet dat ze bij het CWZ nu ‘klaar’ zijn. Beide projectleiders hebben, samen met patiënten nog veel meer vernieuwingen en verbeteringen op het oog.

“Met stip op één willen we het zelf plannen van afspraken uitbreiden naar veel meer specialismen en hen hierin actief betrekken. Patiënten gaven in het onderzoek aan dat ze graag zelf een datum en tijd willen kiezen of wijzigen naar een moment dat hen het beste uitkomt. En zelf gegevens compleet kunnen maken of aanvullen, zoals medicijnen die zij gebruiken. Als dat dit jaar lukt, zijn we tevreden!”, aldus Marjolein en Loes.