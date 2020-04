CWZ versnelt uitrol HiX Mobile voor corona-afdelingen

Aanvankelijk zou de app later dit jaar uitgerold worden, maar dat is nu dus versneld. Met HiX Mobile kunnen verpleegkundigen direct het activiteitenplan van patiënten inzien en bijbehorende acties en handelingen, zoals het doen van metingen, uitvoeren en registreren.

HiX Mobile effectiever dan CoW

In de loop van maart groeide de vraag naar mobiel werken door de steeds hoger wordende werkdruk als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De zogenoemde en doorgaans veelgebruikte computer on wheels (CoW) bleek praktisch gezien niet de meest ideale oplossing voor verpleegkundigen op de corona-afdelingen. Het CWZ besloot daarom HiX Mobile beschikbaar te maken op de vier betreffende afdelingen.

“Met HiX Mobile voor verpleegkundigen is een toepassing beschikbaar gekomen om snel inzage te krijgen in de uit te voeren verpleegkundige activiteiten en kan bijvoorbeeld snel en eenvoudig gebeld worden met de relaties van de patiënt indien noodzakelijk”, zegt Anita Scholten, Chief Nursing Information Officer (CNIO) van CWZ.

Uitrol naar specialisten

De volgende stap waar het CWZ zich nu op gaat richten, is de uitrol van HiX Mobile naar specialisten. Met de app krijgen ook zij directe toegang tot het EPD op plaatsen waar zij even geen pc, laptop of tablet voorhanden hebben. Dit komt bijvoorbeeld van pas zijn het beantwoorden van vragen van collega’s.

De app biedt de specialist ook de optie om aan het bed van de patiënt medicatie voorschrijven, verrichtingen te registeren of orders voor zichzelf uitzetten.

De versnelde uitrol van HiX Mobile is niet de enige digitale actie die CWZ onderneemt ten tijde van, en gerelateerd aan, de huidige coronacrisis. Eind maart startte het ziekenhuis met de ingebruikname van de inmiddels bekende OLVG corona check-app.