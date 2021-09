CZ, BENU willen rol apotheek vernieuwen

In de vorm van een ‘Duurzame Coalitie’ zeggen de twee partijen samen de verantwoordelijkheid te willen nemen voor de noodzakelijke transitie die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel moet versterken. Nogal ambitieus, maar dat is precies de reden voor de nauwe en langdurige samenwerking, zegt Mark van Kralingen, Manager Zorginkoop bij CZ. “De langdurige samenwerking is slechts een middel. Het hoofddoel is de beweging op gang brengen die ervoor zorgt dat we op een verantwoorde manier de toegankelijkheid van farmaceutische zorg kunnen garanderen aan onze verzekerden.”

Medicatie online bestellen

Waar nu de dienstverlening vooral is gericht op de balie van de apotheek, gaan CZ en BENU kijken naar het gebruik van andere mogelijkheden de dienstverlening daar te brengen waar de klant zich bevindt. Voorbeelden zijn online bestellingen, ophaalpunten, automaten of thuisbezorging. Zo kunnen verzekerden van CZ straks medicijnen ontvangen op de manier die bij hun past.

Maar ook de communicatie verandert mee, de nadruk van lokale begeleiding van patiënten en voorschrijvers aan de balie komt steeds meer bij de complexe vragen te liggen. Voor de standaard communicatie rondom medicijnverstrekking en gebruik worden online mogelijkheden ingezet om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de klantwens.

Zorgfunctie apotheek versterken

Met de afspraken willen de partijen ook de zorgfunctie van de apotheek in regionale zorgnetwerken versterken. Bijvoorbeeld door de advisering van de huisarts bij therapiekeuze, maar ook de optimalisatie van medicatiegebruik. En als het aan de partijen ligt, gaat de service een stap verder door het aanbieden van nieuwe diensten op het gebied van preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl, zoals de gezondheidscheck die BENU al aanbiedt.

De volgens beide partijen meest essentiële innovatie is het minst zichtbaar. Om de noodzakelijke veranderingen en investeringen mogelijk te maken, is afscheid genomen van de traditionele financiële afspraken die uitgingen van tarieven per geleverde prestatie. In de nieuwe afspraak ligt er een vaste vergoeding voor de dienstverlening per verzekerde.

Eduard Lip, Directeur Zorg van BENU, stelt enorm blij te zijn met deze omslag. “Hiermee hoeven we ons minder zorgen te maken over onze inkomsten en kunnen onze eigendoms- en franchiseapotheken zich nog beter focussen op wat onze klanten willen. De beste zorg, gemak en vooral meer aandacht voor wat het allerbelangrijkst is, hun gezondheid.”

Oplopende zorgkosten

De kosten van de zorg lopen op en de toegankelijkheid staat onder druk, een centrale beweegreden voor CZ en BENU om samen op te trekken, stelt Van Kralingen: “De zorg staat voor uitdagingen die geen enkele partij alleen kan oplossen. Maar in de samenwerking ligt er een enorme kans. Zoals door te kijken naar passende en efficiënte distributie van geneesmiddelen, maar ook goede communicatie voor veilig gebruik, het verbeteren van de therapietrouw voor een betere behandeluitkomst. Met de meerjarensamenwerking kun je ook een vertrouwensrelatie opbouwen en zoeken naar passende oplossingen en bijbehorende financieringsafspraken.”

Eerder vormde CZ al coalities om de zorg duurzaam te veranderen met ziekenhuizen, ggz-instellingen en een ouderenzorgorganisatie. Met de afspraak tussen BENU wordt hieraan de apotheeksector toegevoegd.