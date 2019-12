CZ biedt Just verzekerden videoconsult met dokter

Just maakt de dienst in samenwerking met Medicinfo mogelijk. Hun medisch team is getraind om mensen te helpen met behulp van nieuwe communicatiemiddelen zoals chat of videoconsult. Verzekerden kunnen op die manier nu al gezondheidsvragen stellen via de chat, ook in de avond en in het weekend.

Meestal kan de vraag op die manier beantwoord worden, maar in sommige gevallen is een consult met een huisarts nodig. In dat geval wordt aan de hand van een protocol gekeken of een videoconsult mogelijk is, of dat toch beter de eigen huisarts geraadpleegd kan worden. Als de patiënt er ook voor open staat, wordt direct een online consult ingepland voor dezelfde of de volgende dag.

Via het videoconsult kan advies gegeven worden over bijvoorbeeld huidklachten of SOA’s. Via het videoconsult wordt niet doorverwezen naar een specialist en ook geen medicatie voorgeschreven. Daarvoor wordt een patiënt verwezen naar de eigen huisarts.

Skinvision-app

CZ biedt meerdere apps waarbij verzekerden zelf de regie krijgen over hun eigen gezondheid. Daartoe behoort bijvoorbeeld de Skinvision-app waarmee verzekerden bij CZ sinds dit jaar, als ze twijfelen of een huidplekje kwaad kan of niet, een beoordeling hiervan krijgen zonder dat ze een afspraak hoeven te maken bij de huisarts.

Gebruikers kunnen via de app op hun smartphone een huidafwijking laten analyseren door het algoritme en ontvangen direct een laag, laag met symptomen of hoog risicobeoordeling. SkinVision heeft een dermatologieteam die een continue kwaliteitscontrole uitvoert op de uitkomst van het algoritme.

‘Technische, inhoudelijke innovatie steeds belangrijker’

Volgens CZ wordt de inzet van technische en inhoudelijke innovatie worden steeds belangrijker. Zo wil CZ de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aanpakken door het aanbieden van digitale zorg in de sector te benadrukken. Verder moet zorg meer aansluiten bij persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt. Hiervoor heeft CZ samen met zorgaanbieders initiatieven gestart die gericht zijn op meer persoonsgerichte zorg.