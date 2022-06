CZ: digitale leefstijlcoach goede aanvulling op bestaande aanbod

Bij een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) werken mensen samen met een coach aan een blijvende gedragsverandering om gezondheidsrisico’s te verminderen. De GLI verbetert op die manier de gezondheid op zowel korte als lange termijn, zo blijkt uit eerder onderzoek. CZ zegt aan de basis te staan van de vergoeding van de GLI uit het basispakket in 2019. Nu wil de zorgverzekeraar met de digitale leefstijlcoach de volgende stap zetten om het bereik verder te vergroten.

Digitale leefstijlcoach laagdrempeliger

“Reguliere leefstijlcoaches kunnen veel mensen helpen, maar voor sommige mensen kan de digitale leefstijlcoach net iets extra’s bieden”, stelt Kevin Vogels, als zorginkoper bij CZ betrokken bij de afspraken met Mediq Health Coach. “Bijvoorbeeld omdat het laagdrempeliger is en deelnemers niet gebonden zijn aan een startdatum en meteen kunnen beginnen.”

Het digitale karakter biedt ook de mogelijkheid om meer en andere potentiële deelnemers te bereiken. Zo hoeft locatie geen beperkende factor meer te zijn en kan ondersteuning geboden worden op plekken waar op dit moment weinig aanbod is.

Blijvende motivatie van belang

Uit onderzoek gepubliceerd in het het International Journal of Medical Informatics bleek eind 2020 dat e-health toepassingen mensen kunnen ondersteunen bij het aannemen en vasthouden van een gezonde levensstijl. Mediq Health Coach is volgens CZ in dit kader een bewezen effectief programma, gebaseerd op elementen uit de traditionele GLI. Het begeleidt mensen in 24 maanden naar een gezondere leefstijl en positieve gezondheid. Daarvoor is blijvende motivatie ook van belang, iets waarbij de digitale leefstijlcoach volgens ook in het voordeel is.

Een persoonlijke klik met een coach is voor het proces van leefstijlcoaching erg belangrijk.

“Een persoonlijke klik met een coach is voor het proces van leefstijlcoaching erg belangrijk. Omdat je bij de digitale GLI zelf jouw leefstijlcoach kunt kiezen is er een grote kans dat je de meest geschikte coach kiest die past bij je wensen en voorkeuren. Dit kan helpen om mensen over de streep te trekken. Maar soms is het zelfs essentieel, anderstaligen zouden in sommige regio’s anders echt buiten de boot vallen.”

Volledig gepersonaliseerd

De contacten met de leefstijlcoach verlopen via tekstberichten en videobellen. Dat kan vanuit huis of een andere zelfgekozen plek, voor sommige mensen verlaagt dat de drempel om deel te nemen. De digitale GLI is volledig gepersonaliseerd. Naast een op maat gesneden leefstijlprogramma kunnen deelnemers zelf een coach kiezen die past bij de doelen en wensen.

Voornamelijk via één-op-één contacten worden deelnemers geholpen bij het maken van gezondere keuzes op het gebied van voeding, bewegen, nachtrust en ontspanning. De begeleiding wordt aangeboden in verschillende talen.