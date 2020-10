CZ en GGz Breburg gaan samenwerken voor duurzame GGZ

GGz Breburg en CZ delen een toekomstvisie op hoe de GGZ er in de toekomst uit zou moeten zien en hebben daar naar eigen zeggen ambitieuze doelstellingen bij gesteld waar naar toe gewerkt zal worden. Daarbij gaat de prioriteit uit naar wachtlijstvrij werken en ervoor zorgdragen dat cliënten direct de passende zorg krijgen. De duurzame coalitie moet de sleutel worden voor het bereiken van de gestelde doelen. “Alleen samen krijgen we de wachtlijsten onder controle”, aldus Marieke Verlee, manager zorginkoop ggz bij CZ.

Belangrijke rol voor e-health

Voor het realiseren van toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg zal ook een belangrijke rol weggelegd zijn voor e-health. Zoals het optimaal inzetten van digitale behandelmogelijkheden met goed ingerichte processen. Het inzetten van e-health toepassingen moet bijdragen aan het leveren van de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke kosten.

Daarbij komt dat cliënten met behulp van e-health toepassingen toegang krijgen tot flexibelere behandeltrajecten. Daar waar dat mogelijk is, kan de behandeling online plaatsvinden, op een lokatie en tijdstip die het best past bij de wensen van de cliënt. Uiteraard zal een behandeling of afspraak, indien nodig, ook nog altijd op lokatie van de zorgverlener kunnen plaatsvinden.

Meer werkplezier in de GGZ

Een ander facet waar GGz Breburg en CZ in deze duurzame coalitie ook aan gaan werken is het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers. Momenteel is het voor GGZ-instellingen lastig om goede professionals aan te trekken en te binden. Het vergroten van het werkplezier kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

“Denk aan het terugdringen van onnodige administratieve lasten en de professionals meer ruimte geven om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de best passende behandeling. Samen zijn we in staat om het werkplezier van de professionals in de ggz te vergroten”, zo vertelt Julliëtte van Eerd, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg.

Zorgverzekeraar CZ is nu met twee GGZ-aanbieders een duurzame coalitie gestart. Eerder ging de zorgverzekeraar ook vergelijkbare samenwerkingen aan met het Zuyderlandziekenhuis en het Elkerliek Ziekenhuis. Op dit moment worden, in regio’s waar veel CZ-verzekerden wonen, gesprekken gevoerd met meerdere GGZ-instellingen en ziekenhuizen voor het starten van coalities om de zorg duurzaam te gaan veranderen.