CZ faciliteert opsporen huidkanker met Skinvision-app

CZ biedt de app sinds 2019 aan alle verzekerden aan als alternatief voor een bezoek aan huisarts of dermatoloog. Vorig jaar is de app al 50.000 maal gedownload. De zorgverzekeraar hoopt hiermee de huisarts te ontlasten en verzekerden meer service te bieden. Het aanbod past volgens CZ binnen de ambitie om klanten dit soort nieuwste vormen van zorg te bieden. Hiertoe heeft de verzekeraar al diverse initiatieven ondernomen. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld een app voor online huisartsenzorg versneld uitgerold.

Beoordeling zonder tussenkomst huisarts

Met de SkinVision-app kunnen verzekerden bij CZ sinds 2019, als ze twijfelen of een huidplekje kwaad kan of niet, een beoordeling hiervan krijgen zonder dat ze een afspraak hoeven te maken bij de huisarts. Gebruikers kunnen via de app op hun smartphone een huidafwijking laten analyseren door het algoritme en ontvangen direct een laag, laag met symptomen of hoog risicobeoordeling. SkinVision heeft een dermatologieteam die een continue kwaliteitscontrole uitvoert op de uitkomst van het algoritme.

Het aantal verzekerden dat de Skinvision-app gebruikt, groeit volgens CZ nog steeds. Enkele verzekerden waarbij een melanoom is geconstateerd hebben in persoonlijke mails aan CZ laten weten dat ze er door de app op tijd bij waren en inmiddels succesvol zijn behandeld. CZ gaat de app ook voor 2021 gratis aanbieden aan verzekerden.

Zorg duurzaam toekomstbestendig

Het aanbieden van de Skinvision-app aan verzekerden is een van de voorbeelden waarbij inzet van technologie moet helpen om de zorg anders in te richten en te ontlasten. CZ stelt de zorg te willen helpen om duurzaam toekomstbestendig te worden voor iedereen en CZ-klanten in het bijzonder. CZ doet dat vooral door inkoop, regie en duurzame coalities.

‘Bij de uitwerking van onze strategie bouwen we liefst coalities met zorgverleners en organisaties die het grotere belang voorop stellen en die hun kennis en innovaties willen delen’, zo schrijft de organisatie op zijn website. CZ focust op een aantal aandachtsgebieden. Zo stimuleert de verzekeraar al een aantal jaren de inzet van e- health door middel van kennisdeling, samenwerkingsverbanden en living labs.

Veel patiënten zijn blij als een deel van de zorg via een app, beeldscherm of monitoringsysteem kan, meent CZ. Het gebruik van digitale vormen van zorg neemt inderdaad geleidelijk toe, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Uit onderzoek van Kantar in opdracht van CZ bleek vorig jaar nog dat bijna de helft van de Nederlanders positief staat tegenover de inzet van e-health toepassingen.

Kritiek op app Skinvision

In 2018 kwam een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar buiten waaruit bleek dat apps die huid kunnen controleren op de aanwezigheid van kanker vaak onbetrouwbaar zijn. Het LUMC maakte bij het onderzoek gebruik van SkinVision.

De onderzoekers stelden dat het in 45 procent van de gevallen niet lukte om een goede foto met de app te maken en 67 procent van de plekjes die door de app als ‘rood’ werden bestempeld (hoog risico) en 70 procent van de ‘gele app-rating’ (gemiddeld risico) waren volgens de dermatoloog een gewone moedervlek of een ouderdomswrat. CZ stelde destijds de resultaten van dit onderzoek in twijfel te trekken

SkinVision behaalde in 2014 een Europese CE-markering. Een CE-markering waarborgt dat medische hulpmiddelen, waaronder medische apps, voldoen aan de Europese eisen voor veiligheid en werkzaamheid. SkinVision was destijds de eerste huidkanker-app met een certificering op zak.