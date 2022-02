CZ: Inzet e-consult levert minder werkdruk huisarts op

Huisartsencentrum Axel begon in augustus 2021 met het e-consult en online triage via het platform van Spreekuur.nl. Dit betekent dat patiënten vanaf nu dus niet meer voor elke klacht zelf naar de praktijk hoeven te komen of de arts moeten bellen. Patiënten voeren de triage voorafgaand aan een consult bij een arts of assistente online zelf uit. Ten behoeve van de online triage beantwoorden zij een aantal vragen. De antwoorden kunnen eventueel door de patiënt zelf worden aangevuld met foto’s of video’s. Zo krijgen de huisartsen en triagisten direct een goed beeld van de medische situatie en kunnen zij zich optimaal voorbereiden als er een vervolgconsult op locatie nodig is.

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Toekomstbestendige huisartsenzorg is van groot belang voor Zeeland, waar de komende jaren de helft van de huisartsen met pensioen gaat. Het aantal beschikbare huisartsen in Nederland is onvoldoende om dit gat te vullen. Naast het werven van nieuwe huisartsen is het volgens Edwin Leutscher van CZ daarom belangrijk om naar andere oplossingen te kijken. “De huisarts is de ziel van de praktijk, dat is belangrijk en moeten we behouden. Innovatieve oplossingen zijn daarvoor cruciaal. Het helpt om de huisartsenzorg goed toegankelijk te houden voor iedereen en geeft de huisarts meer tijd voor de patiënten die hij wil zien. De praktijk in Axel laat zien dat het kan en dat je echt kan spreken van een win-win situatie.”

Huisarts Yuri Samandar van Axel stelt dat het afhandelen van de e-consulten sneller en makkelijker gaat. “De assistente stelt me de vraag, ik geef het antwoord en de assistent typt het in. Gemiddeld kunnen we op die manier 15 consulten per uur afhandelen. Dat gaat dan met name om niet-complexe vragen.” De verwachting is dat in de toekomst kan toenemen tot 20 consulten per uur. Dat betekent minder druk op de huisarts, terwijl patiënten minder lang wachten op een antwoord. Driekwart van de vragen werd zelf binnen een uur opgepakt.

Gebruiksvriendelijkheid e-consult

Gebruiksvriendelijkheid is een ander voordeel, vertelt Samandar. “Het is gebruiksvriendelijk voor de patiënt. Je hebt als arts dankzij de gestelde vragen alle informatie die je moet hebben en hoeft geen aanvullende vragen te stellen. De patiënt hoeft daardoor niet lang te wachten en krijgt meteen antwoord. Wanneer we een patiënt aan de hand van de ingevulde vragenlijst graag in de praktijk willen zien, dan hoeft die niet nog eens een heel verhaal te doen. Dat ervaart men als prettig.”

De afgelopen vijf maanden werden 238 digitale consulten ingestuurd, veelal onder werktijden en met name op een maandag. Vooral voor huidklachten, medicatieklachten en voor klachten aan been, heup, knie en voet werden de digitale zorgmogelijkheden gebruikt. Een onderzoek onder tien procent van de gebruikers leverde een waardering van een 8 op.

Werk inhoudelijk aantrekkelijker

Ook de medewerkers van de praktijk worden steeds positiever. Samander hierover: “Eerst werd het door sommigen nog als een obstakel gezien, maar nu zien ze de positieve kanten.” Dat komt volgens de huisarts omdat het e-consult de werkdruk verlaagt en het werk inhoudelijk aantrekkelijker maakt. “Je ziet namelijk dat de assistentes nu zelf een deel van alle e-consulten kunnen afhandelen. Dat geeft hun meer afwisseling in het werk: in plaats van alleen maar telefoontjes aannemen – op drukke dagen 350 en op rustige dagen 280 – handelen ze deels de e-consulten af. Het draagt bij aan het werkplezier van iedereen in de praktijk.”

Leutscher (CZ) stelt dat de zorgverzekeraar huisartsen wil ondersteunen die hulp zoeken bij de selectie van een digitale oplossing voor hun praktijk. Het digitaliseren van sommige processen verlaagt de werkdruk van de huisarts en heeft een positieve invloed op het huisartsentekort in Zeeland: de huisarts houdt zo tenslotte meer tijd over voor de patiënt. Digitalisering gaat daarom een grote rol spelen binnen het nieuwe zorgconcept Kerngezond waarin alle middelen samenkomen.”

Groeiende inzet e-consult

Er zijn steeds meer huisartsen die digitale oplossingen inzetten om de werkdruk te verlagen. Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst (Zeeland) biedt sinds 4 oktober 2021 de Medicoo-app aan haar patiënten aan. Sinds de zomer van 2020 wordt de app ook ingezet om de huisartsen in de toeristische regio Ouddorp te ondersteunen. Dat leidde volgens huisarts Paul Albert tot 50 procent minder telefoontjes naar de praktijk.

In maart vorig jaar ging Medicoo van start als digitale oplossing voor patiënten zonder eigen huisarts in Zeeland en delen van Noord-Brabant. Verzekeraar CZ besloot in 2020 de app versneld uit te rollen als alternatief voor mensen die niet beschikken over een reguliere huisarts.