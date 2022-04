Dashboard nierfalen geeft meer inzicht in aandoening

Opdat nierpatiënten goed voorbereid het gesprek met hun arts aan kunnen gaan, hebben de Santeon ziekenhuizen het dashboard nierschade ontwikkeld. Dankzij dit dashboard kunnen patiënt en zorgverlener in één helder overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijsten zijn. Zodoende kunnen patiënt en zorgverlener beter samen beslissen wat de beste behandeloptie is.

Gesprek met arts op basis dashboard nierfalen

Iris Verberk, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis: “Met dit dashboard kan ik het gesprek in de spreekkamer beter ondersteunen. Ik ben goed voorbereid omdat de patiënt van tevoren heeft aangegeven wat hij of zij wil bespreken. Zo kunnen we beter beslissen.” Het dasboard nierschade is gebaseerd op het goed ontvangen dashboard voor reuma dat gebruikt wordt in het Maasstad Ziekenhuis. Het dashboard nierfalen is samen met nierpatiënten, de zeven Santeon ziekenhuizen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland ontwikkeld. Daarnaast zijn de inhoud en verwijzingen afgestemd met Nieren.nl.

Oók nierpatiënt Remi Spek van het Maasstad Ziekenhuis is te spreken over de nieuwe tool. “Vroeger schreef ik al mijn vragen op een briefje, maar nu zet ik die allemaal keurig in de digitale vragenlijst die ik iedere week per mail krijg. Het dashboard dat zo wordt gevoed, geeft mij inzicht in het verloop van mijn aandoening. Doordat het spreekuur optimaal is voorbereid, heeft de arts ook meer tijd om te vragen ‘wat de ziekte nou eigenlijk met mij doet’. Dat menselijke aspect vind ik heel belangrijk.”

Appen met de internist-nefroloog

In het Maasstad Ziekenhuis wordt volop gewerkt met moderne tools om patiënten nog beter van dienst te zijn. Naast de slimme monitoring van nierpatiënten met het dashboard nierfalen, zijn er ook steeds meer mogelijkheden voor zorg op afstand. Patiënten kunnen, als ze vragen hebben, bijvoorbeeld snel even met de internist-nefroloog appen via de Beterdichtbij-app die ook in veel andere ziekenhuizen wordt gebruikt. In de praktijk werkt dit snel en goed: patiënten krijgen zonder reistijd een antwoord op hun vragen en horen vervolgens hoe ze het beste kunnen handelen.