De huisartsenzorg van de toekomst komt uit Zuid-Limburg

Vijf jaar geleden startten de veertien huisartsenpraktijken van zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en CZ de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor huisartsenpraktijken. Doel van het project, PlusPraktijken genoemd, is het leveren van betere huisartsenzorg én besparen op de totale zorgkosten in de regio.

In de praktijk betekent het dat de nieuwe aanpak ervoor zorgt dat patiënten sneller de juiste zorg krijgen en dat veel onnodige verwijzingen naar specialisten in het ziekenhuis voorkomen worden. Dit scheelt de regio miljoenen aan zorgkosten. Dat blijkt ook uit een tussentijdse rapportage van de Universiteit Maastricht over PlusPraktijken.

E-health en korte lijnen

De nieuwe werkwijze die daarvoor ontwikkeld werd, maakt gebruik van e-health toepassingen en zorgt ervoor dat de lijnen tussen huisartsen en specialisten in de ziekenhuizen korter zijn. Daarbij is het ook van groot belang dat huisartsen binnen deze samenwerking bereid blijven van elkaar te leren. Door naar elkaars resultaten te kijken ontstaat een proces waarin huisartsen samen continu de zorg blijven verbeteren door van elkaar te leren.

Naast het activeren van het zelflerend vermogen hebben de aangesloten huisartsen ook een andere kijk op de patiënt en zijn gezondheidsprobleem ontwikkeld. Steeds vaker wordt verder gekeken dan alleen de klacht, die soms niet eens een medische oorzaak heeft. In die gevallen worden patiënten ‘verwezen’ naar welzijnswerk of lotgenotencontact.

Een andere belangrijke verandering in de werkwijze is het toepassen van e-health oplossingen. Zo is ook geïnvesteerd in digitale vormen van zorgverlening en in korte lijntjes met de specialisten van het ziekenhuis. Daardoor kan er makkelijk met hen worden overlegd voordat er besloten wordt om de patiënt te verwijzen naar het ziekenhuis. Dit draagt allemaal bij aan het terugdringen van onnodige doorverwijzingen en daarmee ook het verlagen van de zorgkosten. En, minstens zo belangrijk, de zorg kan beter afgestemd worden op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt.

“De huisarts moet zich vooral blijven concentreren op de medische problematiek, maar kan vanuit zijn holistische aanpak de patiënt bij andere vragen direct naar de goede plek verwijzen. Korte lijnen en goede samenwerkingsafspraken met de andere zorgaanbieders in de wijk en het sociale domein zijn hierbij cruciaal” zegt HuisarstenOZL-directeur Esther van Engelshoven.

Trendbreuk huisartsenzorg

Met het PlusPraktijken project wilden CZ en de 14 huisartsenpraktijken van Zorggroep HOZL een trendbreuk realiseren om de de gezondheidszorg in de Zuid-Limburgse Mijnstreek te verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen. Zij realiseerden zich enkele jaren geleden dat een trendbreuk alleen mogelijk is binnen het grotere verband van een coalitie.

“Gezamenlijk willen we de gezondheidsverschillen tussen mensen verkleinen en de zorg betaalbaar houden. Deze huisartsen hebben het lef gehad om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, door transparant te zijn naar elkaar. Ze hebben de ramen en deuren voor elkaar open gezet. Bijvoorbeeld door speeddates tussen huisartsen met veel en weinig verwijzingen. Ze zijn op zoek gegaan naar verklaringen. Dat is niet makkelijk, maar deze huisartsen laten zo zien dat dit de weg is naar betere zorg tegen lagere kosten”, aldus CZ-manager regioregie Wiro Gruisen.

“Als je de resultaten van deze samenwerking zou doorvertalen naar andere regio’s, dan is de potentie enorm. Bij de PlusPraktijken ging het om 7% minder verwijzingen vergeleken met andere praktijken. Als andere huisartsen de nieuwe werkwijze ook omarmen, kunnen we nog meer onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen. Dat zou miljoenen aan onnodige zorgkosten schelen”, zo vervolgt Gruisen.

CZ zet zich overigens op meer vlakken in voor het verbeteren en veranderen van de huisartsenzorg. De eigen Medicoo app voor online huisartsenzorg is daar een voorbeeld van.