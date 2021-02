De Jonge: CoronaMelder blijft effectief in strijd tegen corona

De website CoronaMelder.nl wordt momenteel verder opgebouwd en ingericht als centraal punt voor informatie over het nut, de noodzaak en de werking van de app. Onder meer leden van de PvdA-fractie benadrukten het belang daarbij van een eerlijk en genuanceerd beeld over de toegevoegde waarde van de app. Volgens De Jonge wordt de website doorlopend aangevuld met alle informatie die relevant is voor burgers die de app gebruiken of overwegen om de app te downloaden.

CoronaMelder-informatie op website

‘Transparantie en openheid staan hierbij centraal. Alle stappen alsook onderzoeken die uitgevoerd zijn worden openbaar via de website gedeeld’, schrijft de bewindsman. Zo is er dagelijks informatie beschikbaar rondom onder andere het aantal downloads, het aantal meldingen via de GGD en over het aantal testaanvragen en uitslagen waar een CoronaMelder-notificatie aan voorafging.

Op de website CoronaMelder.nl wordt onder meer informatie gepubliceerd over de resultaten van de gelijknamige app en gedragsonderzoek naar het gebruik van CoronaMelder.

De verhouding tussen het aantal mensen dat zich laat testen na een notificatie en het aantal opgespoorde mensen verandert continue, schrijft De Jonge verder. De onderliggende cijfers worden wekelijks gepubliceerd in een factsheet op de website. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk deze ontwikkeling te volgen. Ook de resultaten uit de andere onderzoeken die doorlopend worden uitgevoerd in het kader van de evaluatie zijn openbaar en beschikbaar via de website.

Sneller meer mensen opgespoord

Op 23 februari hadden 4.584.454 mensen de app gedownload. Uit de meest recente onderzoeksgegevens blijkt dat de app effectief is omdat er aanvullend op het reguliere bron- en contactonderzoek sneller meer mensen worden opgespoord die besmet zijn. Vanaf 1 december was 76 procent van de mensen die een notificatie ontvingen nog niet eerder in beeld bij het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Tot en met 14 februari hadden 112.089 positief geteste mensen, samen met de GGD, via de app anderen gewaarschuwd dat zij met iemand in contact zijn geweest die achteraf besmet is gebleken. Vanaf week 49 zijn in totaal 1874 personen extra opgespoord waarvan gezegd kan worden dat zij zonder CoronaMelder waarschijnlijk niet geweten hadden besmet te zijn.

115.178 mensen die sinds week 42 van 2020 positief getest zijn, hebben via de CoronaMelder-app (samen met een GGD-medewerker) anderen gewaarschuwd, zo blijkt uit zeswekelijks onderzoek. 109.930 mensen hebben zich laten testen na een notificatie in de app. Van de 102.811 testuitslagen die hieruit volgden, waren er 9.584 positief.

Minder mensen positief over CoronaMelder

Het aantal mensen dat positief staat tegenover invoering van de CoronaMelder-app, is sinds de start van het onderzoek in augustus wel gedaald, van circa 55 naar 50 procent in januari. Ook het aantal mensen dat veerwacht dat de app bijdraagt aan bestrijding van corona, is gedaald van bijna 60 naar rond de 50 procent. De functionaliteiten van de app worden regelmatig uitgebreid of aangepast, zoals begin februari. Zo is het in de nieuwste versie van CoronaMelder mogelijk de app te pauzeren, een veelgevraagde functie.