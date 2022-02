De meerwaarde van virtual reality bij GGzE

Bij GGzE wordt virtual reality onder andere ingezet om patiënten met behulp van zogenoemde 360 graden video’s in een rustgevende omgeving te ‘projecteren’. De mogelijkheid om op deze manier allerlei situaties na te kunnen bootsen biedt cliënten de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met moeilijke situaties te oefenen. Dankzij VR is kan dat bovendien in de veilige omgeving van de behandelkamer.

“VR maakt gebruik van zogenoemde ‘360⁰ filmpjes’. Voor, achter, opzij, boven en onder zie je beelden die maken dat je je bijvoorbeeld in Schotland waant. Je hebt een uitzicht over een prachtig Schots loch, een bootje vaart voorbij en je kunt volgen waar het naartoe vaart. Overal om je heen de prachtige Schotse natuur. Rustgevende beelden die je de ervaring geven dat je in Schotland zit terwijl je aan je bureau op kantoor zit”, vertelt Eric Smets. Hij medewerker Innovatie en e-Health bij GGzE.

Virtual reality behandeling

Virtual reality is met name van grote meerwaarde voor cliënten die bijvoorbeeld kampen met pleinvrees of andere angstklachten. Dankzij de VR-bril en de 360 graden filmpjes kunnen zij in de behandelkamer situaties oefenen waar de behandelkamer normaal niet de geschikte plek voor is. “Zo kan de cliënt stap voor stap naar ‘real life exposure’ toewerken. VR biedt ook een uitkomst om te kunnen oefenen in situaties die je in een behandelkamer niet kunt realiseren, zoals bijvoorbeeld een busrit”, aldus Smets.

Tijdens de VR-behandeling kan de behandelaar bovendien op zijn iPad meekijken. Daarop ziet hij dan precies wat de cliënt ziet en hoe deze reageert op de virtuele omgeving en situaties die daarin geprojecteerd worden. “In de situatie waarin een cliënt een virtuele busrit maakte, zag de behandelaar niet alleen de lichamelijke sensaties die bij de cliënt optraden maar ook wat die in de bus ervaarde. Dit levert voor een behandelaar veel informatie op voor de verdere behandeling. In dit geval kon direct met de ademhaling geoefend worden zodat de cliënt rustiger kon worden. Het was voor zowel de cliënt als de behandelaar een positieve ervaring”, legt Smets uit.

Ontwikkeling VR-toepassingen

Op dit moment is GGzE nog volop bezig met de ontwikkeling van VR toepassingen. Daarvoor wordt onder andere veel data verzameld om te kunnen beoordelen welke toepassingen al dan niet een toegevoegde waarde hebben. Maar ook of er behoefte is aan andere toepassingen. “Mogelijk dat het aanbod later nog wordt uitgebreid met interactieve filmpjes. Belangrijk is dat behandelaren weten welke mogelijkheden er al zijn en dat VR heel goed in een behandeling kan passen”, besluit Smets.