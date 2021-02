De modulaire traplift die wereldwijd wordt gebruikt

De Nederlandse marktleider Koninklijke Otolift is al 5 decennia bezig om zijn trapliften verder te ontwikkelen. Zo zijn ze nu veel compacter en subtieler vormgegeven en kunnen in veel gevallen zelfs al binnen 48 uur geleverd worden. Door deze ontwikkelingen gaan de Otolift trapliften inmiddels de hele wereld over.

Om mensen overal ter wereld te helpen met veilig thuis wonen, is een snelle productie van de trapliften nodig. Maar ook een efficiënt transport en goede service in elk land. Voor de mensen die een traplift nodig hebben, is een snelle levertijd zeer belangrijk. Dit zijn vaak mensen die het lastig vinden om de trap op te gaan, zij willen zo snel mogelijk een veilige oplossing. Deze mensen zijn minder goed ter been door hun leeftijd of een aandoening zoals MS of artrose. Het kan ook zijn dat ze niet genoeg energie hebben om zelf de trap op te kunnen. Hoe sneller er een traplift op hun trap staat, hoe veiliger en mobieler zij zijn.

Modulaire traplift

Otolift Trapliften wilde de levertijd van zijn trapliften verkorten. Zo kon het bedrijf mensen sneller helpen en zijn afzetmarkt vergroten om meer mensen te helpen. Een klassieke trapliftrail maken kost tijd. Het duurt zo’n 3 weken om enkele grote onderdelen, tot op de millimeter nauwkeurig, op maat te maken tot een passende rail. De Zuid-Hollandse trapliftenfabrikant ontwikkelde daarom de Modul-Air: de eerste modulaire traplift. De rail van dit model bestaat uit modules die van tevoren worden geproduceerd. Bij een bestelling wordt de rail op maat gemaakt door de juiste modules samen te voegen. De Modul-Air heeft hierdoor een heel korte levertijd van slechts 48 uur in Nederland. In Frankrijk, België en Italië kan een Modul-Air, opgebouwd uit modules uit de voorraad, in ongeveer een week op de trap staan. Als er unieke modules gemaakt moeten worden, is de levertijd langer. In alle andere landen hangt de levertijd onder andere af van de dealers in het land.

Wereldwijd is het type rail van dit model uniek. De rail kan op vrijwel elke buitenlandse trap gemonteerd worden. In het buitenland zijn de huizen vaak groter en de trappen dus breder en minder steil dan in Nederland. De Modul-Air, die ontworpen is voor de Nederlandse, smalle en complexe trappen, past makkelijk op de trappen uit andere landen. Met slechts 6 centimeter doorsnede, is het ook nog eens de dunste enkele rail ter wereld.De Modul-Air beschikt dus over meerdere innovatieve technieken waardoor hij op vrijwel elke trap past. Zo helpt Otolift veel mensen veilig en mobiel in hun eigen huis te blijven wonen.