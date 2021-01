De slimme bril is een blijvertje bij tanteLouise

Het grootste voordeel, tijdens de coronacrisis, is dat de slimme bril een oplossing biedt voor de contact beperkende maatregelen om zo min mogelijk zorgmedewerkers fysiek bij een zieke cliënt aanwezig te laten zijn. De slimme bril is voor tanteLouise overigens geen hele nieuwe innovatie. Hij werd voor de coronacrisis ook al gebruikt in de wondzorg. Een dermatoloog kon daarmee op afstand kon meekijken met de verpleegkundige.

De toekomst voor de slimme brillen binnen de zorg lijkt steeds rooskleuriger te worden. Onlangs presenteerde zorgaanbieder ZuidOostZorg de resultaten van de eerste tests met de GemVision SmartGlass. Zij concludeerden ook dat de slimme bril legio mogelijkheden biedt.

Slimme bril op alle locaties

TanteLouise zet de slimme bril inmiddels al op vijf locaties in voor het werken met besmette bewoners. Behalve de zorgmedewerkers en bewoners kunnen ook familieleden van de bril gebruikmaken. Het is de bedoeling dat de slimme bril binnenkort om alle vijftien locaties van de zorginstelling gebruikt gaat worden.

Bij tanteLouise hebben ze al veel ervaring met de bril opgedaan. Dat leidde tot andere toepassingen van de smart glasses en zorgt ervoor dat hij ook na de coronacrisis ingezet zal blijven worden. Tijdens de nachtdienst bijvoorbeeld. “We moesten op een nacht van een andere locatie hulp halen. Voor de invaller was de locatie nieuw. Hij kende de bewoners niet. Maar met die bril kon deze collega op de kamer van de bewoner direct overleggen met een collega die beter was ingevoerd”, vertelt Jan-Kees van Wijnen, directeur zorg en behandeling.

Begeleiding bij opleiding

Een andere toepassing van de slimme bril is het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding. Normaliter zijn tijdens de praktijkopleiding van een verpleegkundige allerlei deskundigen aanwezig die meekijken. Die doen dat nu op afstand, met de slimme bril. Los van het feit dat het fysiek aanwezig zijn tijdens de coronacrisis niet meer kon, heeft het ook andere voordelen voor zowel de client als de leerling. “Het geeft meer rust voor de cliënt als niet allerlei deskundigen bij de cliënt in de kamer aanwezig zijn”, aldus praktijkopleider en verpleegkundige Petra de Vries.

“De eerste keer voelde het ongemakkelijk. Het was het idee dat er steeds iemand met je meekeek. Maar dat gevoel ebde al snel weg. Het werkt ook goed bij een examen. Normaal gesproken zijn er dan twee praktijkopleiders bij de leerling en de cliënt aanwezig. Nu is dat er maar eentje. De andere opleider kijkt vanuit huis of gewoon van een andere plek in het verpleeghuis mee”, vertelt verpleegkundige in opleiding Desiree Dons.

Minder ziekteverzuim

Een nadeel van de coronacrisis is dat zorgverleners nogal eens thuis in quarantaine moeten. Met de slimme bril kunnen die medewerkers, zolang ze niet echt ziek zijn natuurlijk, dankzij de slimme bril ook gewoon thuiswerken. Een aantal collega’s vindt dit een prima oplossing.

Daarbij moet wel aangetekend worden dat dit zeker niet voor iedereen die ziek thuis zit haalbaar is. TanteLouise doet momenteel onderzoek naar wat haalbaar is. “Deze bril verlaagt hoe dan ook het ziekteverzuim. Als je alle mogelijkheden van de bril op een rij zet, is er maar één conclusie: dit is een win-win situatie in de overtreffende trap”, aldus Jan-Kees van Wijnen.