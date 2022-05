De toekomst van het Bovenij ziekenhuis is hybride

“Inmiddels werken al zo’n 40 ziekenhuizen met deze app en is de vereniging NVZ aandeelhouder geworden”, begint Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het BovenIJ ziekenhuis. “Het mooie is dat het tijd- en plaatsonafhankelijk rechtstreeks contact tussen patiënt en professional mogelijk maakt. Wij hebben afgesproken dat altijd binnen drie werkdagen wordt gereageerd.”

Corona gaf een extra boost aan het gebruik van de app, die inmiddels is uitgebreid met beeldbellen. “Heel handig om polibezoeken te voorkomen als die live voor patiënt en professional op dat moment geen meerwaarde hebben”, zegt Van der Meer. “Even via beeld in de keel kijken of een probleemloze intubatie mogelijk is bijvoorbeeld, maakt een voorbereidend polibezoek overbodig.”

Vervolgstap hybride zorgaanbod

In september 2021 is een vervolgstap in het hybride zorgaanbod gezet in de vorm van telebegeleiding, vertelt Van der Meer: “Dit begon met een marktverkenning van de beschikbare technologie. Die moest voldoen aan de AVG-wetgeving en het moest proven technology zijn. We zijn begonnen met COPD- en hartfalenpatiënten en gaan er nu mee aan de slag voor oncologie en zwangerschapsdiabetes. De patiënt ervaart er meer eigen regie mee en bovendien een gevoel van zekerheid.”

De volgende stap is een (digitale) keuzehulp, om de patiënt beter voor te bereiden op het spreekuur. “In het spreekuur kan het dan direct over de inhoud gaan”, zegt Van der Meer, “om samen tot het beste behandelplan te komen. Dit kan ook een rol spelen om de patiënt bewust te maken dat niet alles maakbaar is en dus op te lossen met een medische interventie.”

Bredere inzet telebegeleiding

Dit is niet de laatste stap. “Telebegeleiding kun je in feite voor alle chronische aandoeningen gebruiken”, zegt Van der Meer. “Daarin gaan we dus verder. En we willen ook kijken hoe we mensen in kwetsbare situaties kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld om ze via app-ondersteuning tot meer bewegen en een gezonder eetpatroon te brengen.”

Lees hier meer over de hybride toekomstplannen van het Bovenij ziekenhuis. En lees het volledige interview met Edwin van der Meer in editie 3 van ICT&health, die op 17 juni a.s. verschijnt.