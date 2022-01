De vijf technologieën met de grootste impact op ouderenzorg

De voordelen van technologie en innovaties in de ouderenzorg zijn door de pandemie scherp onder de aandacht gebracht, maar het is belangrijk om na te denken over hoe het na de huidige crisis zal worden gebruikt. Het belangrijkste is dat besluitvormers in instellingen voor ouderenzorg moeten overwegen hoe ze efficiëntie kunnen combineren met de persoonlijke ondersteuning die medisch personeel biedt. Op de lange termijn moet de focus volgens Kepler liggen op hoe technologieën het zorgpersoneel in staat kunnen stellen de best mogelijke zorg te verlenen, zonder het persoonlijke, menselijke aspect te laten verdwijnen die ouderen in de zorg zo hard nodig hebben.

Telehealth

Telehealth omvat telecommunicatie- en IT-oplossingen voor het verstrekken van gezondheidsbeoordelingen en therapieën op afstand. Dit is een brede definitie, inclusief consultaties via video of voice messaging-diensten via mobiele telefoons, computers en/of tablets. De coronapandemie heeft de acceptatie van dergelijke technologieën enorm versneld, omdat het zorgverleners in staat stelde medische zorg te verlenen met inachtneming van de regels in verband met lockdowns en sociale afstand.

De extra druk op de ouderenzorg heeft ertoe geleid dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van telehealth-oplossingen om aan de vraag te voldoen, en het vermogen om snel op grote schaal in te spelen op de medische behoeften van patiënten en cliënten, betekent dat het wereldwijd zal blijven worden gebruikt om de leegten op te vullen die zijn veroorzaakt door de crisis in het zorgpersoneel.

Op papier lijkt dit een uitstekende manier om de druk op het zorgpersoneel dat in de ouderenzorg werkt te verlichten, maar het gaat gepaard met het verminderen van de hoeveelheid persoonlijke professionele medische zorg die een patiënt zou kunnen ontvangen. Het afwegen van de voordelen van telehealth-oplossingen met de nadelen ervan zal iets zijn dat besluitvormers in de gezondheidszorg zorgvuldig moeten overwegen om verder te gaan.

Technologieën voor gezondheidsbewaking

Het bieden van de best mogelijke zorg voor ouderen is afhankelijk van nauwkeurige informatie om mee te werken, en monitoringoplossingen in de ouderenzorg zijn essentieel om dit te bieden. Hoewel de inzet van bijvoorbeeld bewegingssensoren gebruikelijk is in zowel verzorgingshuizen als woonomgevingen, zijn ze ongeschikt voor alles behalve de meest rudimentaire patiëntbewaking.

In een steeds slimmere en onderling verbonden wereld zijn veel van de huidige systemen niet intuïtief genoeg om echt effectief patiëntbeheer te bieden. Een aangesloten camerasysteem dat wordt bewaakt door een menselijke operator is iets dat we de afgelopen tien jaar steeds vaker zien, maar het voortdurend moeten monitoren van meerdere bewoners via meerdere videostreams is een onnodige belasting voor het personeel wanneer die tijd zou kunnen worden besteed aan het daadwerkelijk verlenen van zorg.

Wearables worden daarom steeds belangrijker bij het monitoren van ouderen thuis of in voorzieningen voor begeleid wonen. Zij maken het mogelijk om zaken zoals locatie, beweging, medicatie en hartslag te monitoren. Medisch personeel kan de hieruit voortkomende informatie gebruiken om nieuwe problemen te identificeren en zorgstrategieën op maat te maken aan individuele behoeften.

Andere systemen die een schat aan gegevens kunnen leveren, zijn geavanceerde computer vision monitoring-oplossingen. Door software voor het herkennen van menselijke activiteiten te gebruiken, in combinatie met camerasystemen, kan software nu correct identificeren wanneer een patiënt hulp nodig heeft en het personeel onmiddellijk kan waarschuwen, zonder dat het personeel voortdurend op hen hoeft te letten.

Dergelijke systemen verminderen niet alleen onnodig persoonlijk contact (en kansen om ziekten te verspreiden), maar ze helpen bewoners ook hun leven te leiden zonder onnodige onderbrekingen, en verminderen de tijd die verloren gaat bij het reageren op valse alarmen door personeel.

Kunstmatige intelligentie

Slimmere en geavanceerdere monitoringoplossingen zijn slechts een deel van de puzzel. Innovaties in Kunstmatige Intelligentie, ofwel AI, worden steeds belangrijker voor medische besluitvormers in de ouderenzorg, omdat het bij uitstek geschikt is om gegevens die uit meerdere bronnen zijn verzameld om te zetten in positieve acties voor zorgverleners en oudere bewoners.

Zoals eerder vermeld, kunnen apparaten die de locatie, beweging, medicatieniveaus en hartslag van ouderen kunnen bijhouden, helpen bij het nemen van zorgbeslissingen. Dit proces kan enorm worden versneld door AI-systemen met een holistische kijk op de medische geschiedenis van een patiënt, en die kunnen aangeven waar er reden tot bezorgdheid is.

Een AI-gebaseerd systeem dat een verandering in het aantal badkamerbezoeken van een patiënt identificeert, kan bijvoorbeeld de eerste tekenen van een urineweginfectie identificeren voordat het zorgpersoneel zelfs maar een probleem kan detecteren. Het oppikken van een toename van het aantal vallen van patiënten of ‘dwaalgedrag’ kan artsen helpen om lichamelijke of geestelijke gebreken te identificeren. Net als bij telehealth oplossingen moeten AI-technologieën in de ouderenzorg worden gebruikt om de persoonlijke zorg te ondersteunen en te verbeteren, in plaats van deze te vervangen.

Robotica

Het vermogen van een robot om eenvoudige taken uit te voeren waarvoor normaal nauw fysiek contact nodig is, maakt ze het ideale hulpmiddel om de verspreiding van ziekten van persoon tot persoon te beperken, wat betekent dat ze veel hebben vergaard aandacht van de afgelopen jaren.

De focus zal verschuiven naar hoe robots de druk kunnen wegnemen van overbelaste gezondheidswerkers en de families van die ouderen die nog alleen wonen. Van de meest elementaire robots die kunnen worden gebruikt om voedsel of medicijnen te leveren aan patiënten in de zorg, tot de zwaardere machines die bewoners kunnen helpen om uit hun bed en in een rolstoel te komen, robots zijn van nature geschikt voor ongeschoolde of zware tiltaken – zorgpersoneel vrijmaken om te doen wat ze het beste kunnen doen – compassievolle zorg bieden.

Hoewel er nog steeds veel stigma is over het gebruik van robots in ‘menselijke’ rollen, betekent de vergrijzende bevolking over de hele wereld dat wijdverbreide acceptatie van de technologie onvermijdelijk is en waarschijnlijk is versneld door de recente pandemie.

Full-solution providers

Met het brede scala aan nieuwe hightech tools, innovaties en diensten voor ouderenzorg, is het een uitdaging voor medische besluitvormers om te evalueren welke de bewoners het meest ten goede komen. En wat dat betreft een enorm probleem voor durfkapitalisten. Dit probleem wordt verergerd omdat al deze ongelijksoortige systemen vaak moeilijk samenwerken en dus minder effectief kunnen worden gebruikt door zorgpersoneel. Zorgmedewerkers zijn de technische complexiteit beu die beweert hun werk gemakkelijker te maken, maar de hoeveelheid technologie en bureaucratie waarmee ze te maken hebben, vergroot.

Systeemintegrators en leveranciers van gezondheidstechnologie die een volledige oplossing bieden, kunnen hier een rol in spelen. Zij kunnen hun tools beter samen laten werken met andere tools en doen dit ook steeds vaker. Dit weerspiegelt een niveau van consolidatie en interoperabiliteit in de medtech-ruimte waar zowel zorgpersoneel als cliënten in de komende jaren van moeten profiteren. Vaak kan alleen al weten welke systemen met andere systemen kunnen werken de beslissende factor zijn bij het kiezen van wat het beste is voor een bepaalde zorginstelling, of zelfs een woonhuis.

