De voordelen van clouddiensten voor zorgverleners

Net als piepers en cd’s zullen servers in gezondheidscentra en ziekenhuizen binnenkort overbodig raken. Ondanks redelijke argumenten gebruikt nog steeds maar een minderheid van de medische instellingen clouddiensten. Waarom? De meest voorkomende redenen hebben te maken met budgettaire beperkingen. Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren forse geïnvesteerd in IT en kunnen zich een overstap naar clouddiensten niet veroorloven. Of ze zijn verplicht om de oplossing die ze hebben geïmplementeerd meerdere jaren te handhaven omdat de entiteit die hun project cofinanciert dit vereist.

Een andere krachtige barrière is logistiek. Een verschuiving naar de cloud betekent een extra administratieve last die medische voorzieningen tijdens de COVID-19-pandemie niet op zich konden nemen.

Clouddiensten: verandering van mindset

Er zijn ook veel mythes over de cloud, bijvoorbeeld over de hoge kosten. Hoewel een eenvoudige kostenvergelijking kan suggereren dat het opslaan van gegevens in de cloud duurder is dan het kopen van een lokale server, zijn clouddiensten op de lange termijn een betere oplossing. Ondanks AVG-gerelateerde zorgen van de Europese zorgaanbieders, zijn er geen contra-indicaties voor het opslaan van elektronische medische dossiers in de cloud, op voorwaarde dat de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verzonden.

Deze twijfels tonen echter aan dat wettelijke kaders moeten worden aangepast om sneller oplossingen aan te passen op basis van het verzamelen en verwerken van gegevens in de cloud. Het groeiende risico op cyberaanvallen is een andere reden waarom de cloud een beter alternatief is. Er zijn al genoeg voorbeelden dat het opslaan van back-ups in de cloud een reddingsboei bleek voor instellingen die werden aangevallen door hackers die de toegang tot gegevens op de lokale server blokkeerden.

Voordeel 1. Vereenvoudiging van de IT-infrastructuur en het beheer

Net als bij elke andere uitbesteding betekent het opslaan van gegevens in de cloud dat de leverancier van de clouddiensten administratieve en logistieke taken overneemt. Zorgaanbieders hoeven geen eigen serverruimte te hebben, servers te kopen en te onderhouden of hardwarebronnen bij te werken. Deze taken kunnen een behoorlijke last zijn voor de IT-afdeling, die veel aandacht moet besteden aan het onderhoud van lokale middelen in plaats van aan strategische digitale ontwikkeling.

Voordeel 2. Snelle start en meer flexibiliteit

De cloud werkt goed bij alle instellingen, maar alleenstaanden die geen IT-ondersteuning hebben, waarderen de voordelen nog meer. Wanneer een medische instelling kiest voor SaaS (software as a service), kan de cloudprovider alle taken op het gebied van systeembeheer overnemen. Het is niet nodig om een ​​netwerk te bouwen of het systeem op computers te installeren. De database is toegankelijk vanaf elk apparaat dat deel uitmaakt van het IT-ecosysteem, zodat de gegevens van de patiënt altijd daar zijn waar ze moeten zijn.

Voordeel 3. Schaalbaarheid en digitale volwassenheid

Wanneer elektronische medische dossiers (EPD) en beeldarchiverings- en communicatiesystemen (PACS) worden geïmplementeerd, leidt elk nieuw element in het digitale ecosysteem tot een sterke toename van de vraag naar opslagruimte. In plaats van nieuwe servers te kopen, neemt de zorgaanbieder gewoon contact op met de cloudserviceprovider en bestelt extra opslagruimte. De cloud belemmert de verdere groei op geen enkele manier, vooral omdat nieuwe medische apparaten meestal klaar zijn voor een veilige integratie. Als gevolg hiervan wordt het digitale ecosysteem eenvoudig schaalbaar en kan de faciliteit eenvoudig nieuwe elementen toevoegen aan haar IT-infrastructuur.

Voordeel 4. Veilige EPD-uitwisseling en wetenschappelijke samenwerking

De cloud ondersteunt de activiteiten van medische centra met onderzoeksfaciliteiten. Het gemak waarmee grote sets anonieme gegevens kunnen worden geanalyseerd, stelt medische instellingen in staat de reikwijdte van hun onderzoek uit te breiden. Het leidt tot nieuwe mogelijkheden om nationaal en internationaal samen te werken aan onderzoeksprojecten. European Health Data Space (EHDS), een nieuw project ondersteund door de Europese Commissie, zal binnenkort de mogelijkheden voor secundair gebruik van data voor wetenschappelijke doeleinden faciliteren.

Voordeel 5. Hogere beveiliging, ook in een hybride model

Het opslaan van gegevens waarvan in realtime een back-up is gemaakt buiten het netwerk van de faciliteit is essentieel vanuit het oogpunt van cyberbeveiliging. Zelfs als hackers andere databeveiligingslagen doorbreken, maakt een actuele kopie van de database het mogelijk om operaties snel te herstellen zonder gegevens te verliezen die van strategisch belang zijn voor de veiligheid van patiënten en processen.

Voordeel 6. Ontwikkeling en voorbereiding op noodsituaties

De cloud is meer dan alleen een flexibelere manier om gegevens op te slaan. Het is een nieuwe strategische benadering van de gezondheidszorg waarmee medische faciliteiten gecoördineerde zorgconcepten kunnen ontwikkelen, creatieve digitale diensten voor patiënten kunnen lanceren en nieuwe of bestaande zorgmodellen kunnen ontwikkelen op basis van vrije toegang tot gegevens. Tijdens de COVID-19-pandemie moesten medische voorzieningen bijvoorbeeld ’s nachts overschakelen naar virtuele afspraken. Zo’n snelle aanpassing van de systeemarchitectuur als gevolg van veranderingen in de omgeving is veel gemakkelijker wanneer data in de cloud wordt opgeslagen.

Voordeel 7. Uitbesteding van moeilijk te vinden human resources voor operationele stabiliteit

Medische instellingen hebben een groeiend probleem met het vinden van IT-specialisten. Gekwalificeerde werknemers worden geabsorbeerd door grote technologiebedrijven en startups, die veel betere salarissen kunnen bieden dan de gezondheidssector. Het personeelstekort in de IT-sector zal de komende jaren verergeren. Wanneer het moeilijk is om de continuïteit van de werkgelegenheid te garanderen, loont het de moeite om een ​​aantal IT-gerelateerde verantwoordelijkheden uit te besteden.

Samenwerkend health ecosysteem

In de zorg roept cloudopslag nog veel vraagtekens op. Ze komen voornamelijk voort uit het feit dat het een relatief nieuwe oplossing is, die een verandering vereist van de langetermijngewoonten van het gebruik van lokale servers en gegevens die zijn opgeslagen binnen de muren van medische voorzieningen.

Het is echter een feit dat cloudoplossingen de standaard worden in elk aspect van het leven, en gezondheidszorg zal geen uitzondering zijn. Cloudcomputing ontsluit nieuwe mogelijkheden voor gegevens in de gezondheidszorg: schaalbaarheid en flexibiliteit in de cloud helpen de digitale volwassenheid te verbeteren en zorgaanbieders krijgen verbinding.