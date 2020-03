De Wever en Thebe gaan samenwerken met Mindlabs

Deze week werd begonnen met het gezamenlijk innovatiecentrum dat in de Spoorzone van Tilburg gevestigd wordt. Om meer in te kunnen zetten op vernieuwing van zorg en welzijn is meer regionale samenwerking nodig, zo stellen de partijen.

Samenwerken versnelt uitrol technologie

Die samenwerking kan de uitrol en ingebruikname van nieuwe technologische diensten en producten versnellen. Denk daarbij aan oplossingen zoals het gebruik van sensoren voor (thuis) monitoring, big data en andere slimme hulpmiddelen. Het voornaamste doel van het innovatiecentrum voor zorg en welzijn is het toepasbaar maken van slimme technologieën voor zowel cliënten als mantelzorgers en medewerkers.

“Wij zien het belang van een samenwerking om meer in te zetten op vernieuwing van zorg en welzijn. Zo kunnen we slimme technologieën sneller en beter toegankelijk maken voor onze cliënten, mantelzorgers en medewerkers”, aldus Willem Kieboom van de raad van bestuur van De Wever.

Marijke Megens, RvB Thebe, voegt daaraan toe: “De Wever en Thebe zijn beide innovatieve zorgorganisaties, die de komende jaren door de toenemende zorgvraag voor grote uitdagingen staan. Daarom vinden we het belangrijk om een plek te hebben waar nieuwe ideeën en producten voor cliënten en medewerkers bedacht en ontwikkeld worden.”

Dat de voortdurend stijgende zorgvraag en al geruime tijd krappe arbeidsmarkt de zorg nopen tot het ontwikkelen en uitrollen van meer technologische innovaties en hulpmiddelen, werd onlangs ook uitgebreid onder de aandacht gebracht door zorgverzekeraars en zorgkantoren. Zij pleiten voor een sectorbrede aanpak en hebben vijf zogeheten versnellingsdoelen geformuleerd die moeten leiden tot zorgvernieuwing.

Partners van Mindlabs

Mindlabs is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogescholen en ROC Tilburg. Binnen Mindlabs bundelen de kennisinstellingen hun kennis van slimme technologieën zoals Virtual Reality, Serious Gaming, Robotica en Natural Language processing. Ze werken onder andere aan toepassingen die goed reageren op mensen en hun gedrag. Een eigenschap die voor toepassingen in de zorg zeer belangrijk is.

Naast Thebe en De Wever kent Mindlabs nog meerdere partners, waaronder Interpolis, uitgeverij WPG, Zwijsen en de gemeente Tilburg.