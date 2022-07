Deense gezondheidsminister onderstreept belang open en transparant gegevens uitwisselen

Denemarken heeft volgens Heunicke inmiddels een van meest gedigitaliseerde zorgsystemen van Europa, zeker op het gebied van data. Dit kwam al aan bod tijdens het Deense staatsbezoek aan Nederland in juni, waar onder meer samenwerking op het gebied van health tech op de agenda stond. “Er vindt al jaren centraal uitwisseling plaats van EPD-informatie, van medicatievoorschriften. Toch kunnen we de uitdagingen van vergrijzing, personeelstekorten en stijgende kosten niet tackelen zonder meer digitalisering.”

Reden voor een unieke samenwerking waarbij alle politieke partijen hun handtekening hebben gezet onder een volledige hervorming van het Deens zorgsysteem. Daarbij speelt digitalisering op twee punten een grote rol: bij zorg op afstand en bij verdere verbetering van datagebruik.

Meer tijd voor patiënt

Verder werkt de overheid aan een ‘patient overview’, een rijke dataset van elke Deen die voor elke behandelaar direct toegankelijk is. Nu is sommige data wel beschikbaar, maar kost het vaak nog veel tijd om alles bij elkaar te zoeken. Met een actueel gehouden overview moet die tijd beschikbaar komen voor de daadwerkelijke behandeling van patiënten.

“Als het gaat om de omgang met zorgdata, hebben we jaren geleden duidelijk voor een centrale aanpak gekozen”, aldus Heunicke. “We vinden dat een goede omgang met medische en patiëntdata de verantwoordelijkheid is van de centrale overheid. Een eenduidige aanpak biedt transparantie en schept vertrouwen dat er op een privacy-bestendige manier met data wordt omgegaan.”

Open en transparant

“We gaan er vanuit in ons systeem dat iedereen bereid is zijn of haar data te delen met behandelaars”, vervolgt de minister. “Mensen hebben het volste recht om aan te geven dat hun medische data alleen van hen zijn en met niemand anders gedeeld mogen worden. Dat kan vrij simpel en eenmalig worden aangegeven. Voor zover ik weet, doen niet veel mensen dit. Iedereen kan eenvoudig achterhalen hoe zijn of haar data gebruikt wordt. En door open en transparant te communiceren over de voordelen van grootschalig, geanonimiseerd datagebruik voor de hele samenleving, verwachten we dat de steun voor onze aanpak nog verder toeneemt.”

