Deloitte zet volgende stap in ontwikkeling digital human

Deloitte Digital en Omring sloegen eerder dit jaar de handen ineen in de strijd tegen onzekerheid en isolatie bij ouderen in tijden van corona. Beide partijen hebben daartoe de pilot ‘Digital Human’ Wendy geïntroduceerd. Nu veel ouderen als gevolg van de coronacrisis nog steeds meer dan gebruikelijk thuis moeten zitten – en veel dagelijks contact nog altijd moeten missen – kan een Digital Human een deel van die gemiste menselijke interactie vervangen.

Gehoord voelen door digital human

De beleving is dat het daarbij makkelijker is om slechts één knop in te drukken en te kunnen spreken, in plaats van de samenvatting van je vraag te typen. Je voelt je letterlijk ‘gehoord’. Tegelijkertijd kan het een efficiënte bron van informatie zijn, omdat gesproken tekst beter overkomt dan platte tekst. Zeker voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen of slechtzienden, is deze informatie beter te verwerken. De pilot met ‘Digital Human’ Wendy is een eerste stap naar een nieuwe manier van informatievoorziening in de toekomst. Een toekomst voor de zorg, waarin de mens centraal staat.

Al in de jaren negentig werden de eerste chatbots geïntroduceerd voor het afhandelen van routinematige helpdeskgesprekken. Van beperkte, robotachtige tools zijn ze in de loop der jaren geëvolueerd tot echte virtuele assistenten. De uitdaging is dat de gemiddelde chatbot geen emotionele connectie kan maken met gebruikers, terwijl dit essentieel is voor succesvolle communicatie en betrokkenheid.

Bij een persoonlijk face-to-face gesprek zit slechts 7 procent van de boodschap in de woorden die we spreken. Tone of voice is goed voor 38 procent, en meer dan de helft van de boodschap wordt overgebracht door gezichtsuitdrukking en lichaamstaal. De meeste chatbots zijn echter gemaakt om functionele gesprekken te voeren en richting een eenduidige afhandeling van de vraag te komen.

Praten over koetjes en kalfjes

Ook al maakt Wendy onderliggend gebruik van eenzelfde technologie, ze gaat verder door ook graag gezellige zaken te bespreken. Uiteindelijk zal zij het gesprek aangaan over het weer, of helpen met het kiezen van iemands favoriete muziek. Ze praat nu al over ‘koetjes en kalfjes’ zoals “hoe gaat het?” en “waar kom je vandaan?”.

De pilot met Wendy liep tot en met 15 juni. Zij heeft in die tijd via Omring ouderen in COVID-19 tijden geholpen. Zij gaf informatie over de laatste corona-maatregelen, vooral daar waar die impact hadden op ouderen. Zo ging ze specifiek in op de bezoekregeling in verpleeghuizen, of de mogelijkheden om kleinkinderen te zien. Ze gebruikte diverse gevalideerde bronnen zoals de website van het RIVM en haar antwoorden veranderden naarmate de situatie en maatregelen dat deden.