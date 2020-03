Denk mee over de digitale schijf van vijf

Even snel, onderweg een mail sturen, online shoppen op je smartphone, ‘s avonds een film kijken en ‘s ochtends op je tablet het nieuws van de dag lezen. We zitten met z’n allen veel meer achter schermen dan we ons soms realiseren. Het is tijd voor een digitale schijf van vijf, volgens het Trimbos en Netwerk Mediawijsheid.

Te weinig grip op gezondheidseffecten

Wat is nu een goede digitale balans? Wanneer krijg je te veel of te weinig schermtijd ? Welke verhouding tussen schermtijd en buiten spelen of bewegen is de juiste? Maakt het nog uit wát je doet op je scherm of is alle schermtijd identiek?

Welk effect schermgedrag heeft op onze gezondheid is iets waar wetenschappers en professionals nog te weinig grip op hebben. Gezaghebbende organisaties komen op dit moment nog niet veel verder dan adviezen als ‘probeer het schermgedrag tot een bepaald aantal uur per dag te beperken’.

Digitale ‘schijf van vijf’

Medio 2019 hebben het Trimbos instituut en Netwerk Mediawijsheid de handen ineen geslagen om op een wetenschappelijk onderbouwde manier meer grip te krijgen op gezond gedrag in een digitale leefwereld. Vanuit een positief perspectief wordt in kaart gebracht wat er nodig is voor een gezond leven en hoe mensen meer grip kunnen krijgen op schermtijd en balans.

De partijen werken aan een nieuwe model. Een zogenoemde digitale ‘schijf van vijf’ voor de gezondheid in een digitaal tijdperk. Wat we nu wel al weten over de digitale balans en hoe het nieuwe model het gat kan vullen dat nu nog aanwezig is in de kennis hierover wordt beschreven in de positie paper ‘Gezond leven in een digitale wereld’.

Oproep om mee te denken

Het debat over gezondheid en schermgedrag moet gevoerd worden op basis van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. De initiatiefnemers roepen professionals, onderzoekers, ouders, jongeren en scherm-gebruikers die interesse hebben deel te nemen aan het debat hierover zich te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar trooij@trimbos.nl.