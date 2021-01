Depressie Connect maakt kans op Appeltje van Oranje

Het thema ‘Mentale Kracht’ betekent dat de drie Appeltjes van Oranje dit jaar naar projecten gaan die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen. Dit zijn projecten waar mensen naar elkaar om kijken zodat niemand er alleen voor hoeft te staan. Depressie Connect is zo’n project. Het project dat tussen nu en 20 januari de meeste stemmen krijgt, gaat in elk geval door naar de laatste tien.

Depressie Connect

Depressie Connect is een digitaal platform waar mensen met een depressie en hun naasten ervaringen in het omgaan met kunnen depressie uitwisselen, informatie delen, vragen stellen of andermans verhalen lezen. Het platform is ontstaan uit een samenwerking tussen de Depressie Vereniging en Pro Persona GGz en inmiddels al anderhalf jaar actief.

Deelnemers vinden (h)erkenning en verbondenheid bij elkaar. Het is een plek waar lotgenoten van elkaar kunnen leren, iedereen is welkom en kan anoniem deelnemen op het forum, waar op dit moment al meer dan 1400 deelnemers actief zijn. Voor het bewaken van de veiligheid worden het platform en forum door deskundigen dagelijks in de gaten gehouden.

“Ik hoop dat we elkaar vast blijven houden op dit forum, want eenzaamheid is brandstof voor depressieve gedachten. En door hier elkaar op te zoeken kunnen we dat doorbreken”, aldus een van de gebruikers van Depressie Connect.

Waardevol tijdens coronacrisis

Depressie Connect heeft haar waarde tijdens de coronacrisis, die nog steeds voortduurt, ook al bewezen. De contact beperkende maatregelen die al meer dan tien maanden in mindere of meerdere mate van kracht zijn, zorgen ervoor dat veel mensen meer, alleen, thuis zitten.

Dankzij Depressie Connect is het voor gelijkgestemden toch mogelijk, zij het online, contact met elkaar te onderhouden op een laagdrempelige manier. Hoewel het digitale lotgenotencontact het face-to-face contact niet kan vervangen, kan het wel een uitvalsbasis vormen waar behandelingen, sociale afspraken of familiebezoekjes wegvallen. Het is een goed alternatief en een fraaie aanvulling op de face-to-face support-groepen van de Depressie Vereniging.