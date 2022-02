Derde HIMSS-7 accreditatie voor het Radboudumc

HIMSS is een wereldwijd opererende non-profit organisatie die zich inzet voor de verbetering en ontwikkeling van gezondheidszorg met gebruik van informatietechnologie en -management. Het Radboudumc ontving de HIMSS-7 accreditatie voor het eerst in 2015.

“Wij zijn erg trots op het voor de derde keer behalen van deze accreditering. Het betekent dat we de digitale mogelijkheden in de patiëntenzorg erkennen, verkennen en benutten”, vertelt Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer bij Informatie Management van het Radboudumc.

HIMSS-7 heraccreditatie

Met de heraccreditatie bewijst het Radboudumc dat het ziekenhuis data- en informatietechnologie optimaal inzet voor verbetering van de patiëntenzorg, patiëntveiligheid en de daarbij horende ondersteunende processen. Voor de heraccreditatie is het Radboudumc beoordeeld op een aantal case-studies, zoals het digitaal monitoren van antibioticagebruik en de digitalisering van het patiëntentransport. Daarnaast heeft het ziekenhuis voor het accreditatieproces een aantal toekomstplannen rondom de verdere digitalisering en informatisering van de patiëntenzorg gepresenteerd.

“Via ons EPD monitort het A-team (antimicrobial stewardshipteam) het antibioticagebruik en probeert in gesprek met artsen het voorschrijfgedrag te beïnvloeden. Verder toonden we een mooi voorbeeld van de verbetering van de zorg aan patiënten met hoofdhalskanker op basis van informatie uit data en het uniform EPD-gebruik. En ons patiëntentransport is gedigitaliseerd, geautomatiseerd en sinds vorig jaar papierloos”, aldus De Leeuw.

“Deze internationale erkenning bewijst dat we op de goede weg zijn in het verbeteren van de zorgprocessen, en de digitale data goed inzetten voor veilige, kwalitatieve en persoonsgerichte zorg. Het is een opsteker voor alle collega’s in de directe patiëntenzorg omdat het echt wat zegt over effectief en vaardig EPD-gebruik. Hierdoor kunnen we de relevante informatie uit de data genereren waarmee zorgprofessionals tot kwaliteitsverbetering kunnen komen. En het is ook een opsteker voor de collega’s van Informatie Management die de collega’s in het umc helpen bij een ondersteunende EPD-inrichting”, zo voegt bestuurslid Mark Janssen daar aan toe.